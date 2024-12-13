Элитная недвижимость в Грузии и махинации: у высокопоставленного сотрудника МВД нашли незаконное состояние на 20 миллионов — Finance.ua

Элитная недвижимость в Грузии и махинации: у высокопоставленного сотрудника МВД нашли незаконное состояние на 20 миллионов Сегодня 04:31 — Криминал

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки незаконного обогащения одного из начальников территориального сервисного центра РСЦ ГСЦ МВД Украины.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

По результатам проверки установлено, что госслужащий в период с 2021 по 2023 годы приобрел ряд транспортных средств по заниженным ценам и реализовал их по значительно более высоким ценам, получая существенную финансовую выгоду. К этой схеме также были привлечены близкие декларанта.

В сотрудничестве с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружено, что во время полномасштабного вторжения россии в Украину, в марте 2022 года, он приобрел пять апартаментов в курортных городах Грузии — Батуми и Бакуриани. Общая площадь объектов недвижимости составляет от 37 до 87 кв. м, а их стоимость — от 30 до 82 тысяч долларов США. Суммарная стоимость этих приобретений превышает 7,19 млн грн.

В общей сложности расходы ответственного работника МВД и его семьи на приобретение движимого и недвижимого имущества достигают почти 20 млн грн. При этом НАПК установило отсутствие законных доходов, которые могли бы обеспечить такие расходы.

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