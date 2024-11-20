Элитная недвижимость и банковские счета сына: у экс-служащего СБУ нашли незаконных доходов на 27 миллионов — Finance.ua
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Элитная недвижимость и банковские счета сына: у экс-служащего СБУ нашли незаконных доходов на 27 миллионов

Криминал
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Элитная недвижимость и банковские счета сына: у экс-служащего СБУ нашли незаконных доходов на 27 миллионов
Элитная недвижимость и банковские счета сына: у экс-служащего СБУ нашли незаконных доходов на 27 миллионов, Фото: nazk.gov.ua
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего главы Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
По результатам мониторинга образа жизни бывшего должностного лица, членов его семьи и знакомого лица выявлены признаки коррупционного уголовного преступления, предусмотренного ст. 368−5 Уголовного кодекса Украины, что свидетельствует о незаконном обогащении более чем на 27,7 млн ​​грн.
НАПК установило, что должностное лицо, члены его семьи и знакомая приобрели в собственность необоснованные активы, а именно:
  • изъятые правоохранительным органом наличные в 70 тыс. долл. США и 40 тыс. евро;
  • квартиру в Киеве стоимостью более 4,4 млн грн, зарегистрированную на связанное лицо;
  • автомобиль Mitsubishi I200, 2019 г. в., стоимостью 860 тыс. грн;
  • автомобиль Toyota RAV-4 Hybrid, 2021 г. в. стоимостью свыше 1,1 млн грн;
  • автомобиль Jeep Grand Cherokee, 2011 г. в., стоимостью 500 тыс. грн;
  • автомобиль Volvo XC90, 2021 г. в.
  • автомобиль Tesla Model X, 2018 г. в. стоимостью 500 тыс. грн;
  • 5 объектов недвижимого имущества, 4 из которых расположены в Печерском районе Киева на общую сумму свыше 13,8 млн грн;
  • несколько земельных участков в Запорожской и Киевской областях на общую сумму 235 тыс. грн.
Ни должностное лицо, ни члены его семьи, ни близкие и связанные лица не имели достаточный доходов для приобретения в собственность этих активов.
Также с 2021 по 2022 годы на банковские счета сына подозреваемого было зачислено более 1,1 млн грн, из которых внесено наличными — свыше 842 тыс. грн, происхождение которых неизвестно, так как не подтверждается официально полученными доходами.
По результатам мониторинга образа жизни НАПК составило заключение и направило материалы относительно бывшего главы Департамента хозяйственного обеспечения СБУ в Офис Генерального прокурора для приобщения к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования с целью привлечения его к уголовной ответственности.
По материалам:
Finance.ua
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