Элитная недвижимость и банковские счета сына: у экс-служащего СБУ нашли незаконных доходов на 27 миллионов — Finance.ua

Элитная недвижимость и банковские счета сына: у экс-служащего СБУ нашли незаконных доходов на 27 миллионов Сегодня 18:30 — Криминал

Элитная недвижимость и банковские счета сына: у экс-служащего СБУ нашли незаконных доходов на 27 миллионов, Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего главы Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

По результатам мониторинга образа жизни бывшего должностного лица, членов его семьи и знакомого лица выявлены признаки коррупционного уголовного преступления, предусмотренного ст. 368−5 Уголовного кодекса Украины, что свидетельствует о незаконном обогащении более чем на 27,7 млн ​​грн.

НАПК установило, что должностное лицо, члены его семьи и знакомая приобрели в собственность необоснованные активы, а именно:

изъятые правоохранительным органом наличные в 70 тыс. долл. США и 40 тыс. евро;

квартиру в Киеве стоимостью более 4,4 млн грн, зарегистрированную на связанное лицо;

автомобиль Mitsubishi I200, 2019 г. в., стоимостью 860 тыс. грн;

автомобиль Toyota RAV-4 Hybrid, 2021 г. в. стоимостью свыше 1,1 млн грн;

автомобиль Jeep Grand Cherokee, 2011 г. в., стоимостью 500 тыс. грн;

автомобиль Volvo XC90, 2021 г. в.

автомобиль Tesla Model X, 2018 г. в. стоимостью 500 тыс. грн;

5 объектов недвижимого имущества, 4 из которых расположены в Печерском районе Киева на общую сумму свыше 13,8 млн грн;

несколько земельных участков в Запорожской и Киевской областях на общую сумму 235 тыс. грн.

Ни должностное лицо, ни члены его семьи, ни близкие и связанные лица не имели достаточный доходов для приобретения в собственность этих активов.

Также с 2021 по 2022 годы на банковские счета сына подозреваемого было зачислено более 1,1 млн грн, из которых внесено наличными — свыше 842 тыс. грн, происхождение которых неизвестно, так как не подтверждается официально полученными доходами.

По результатам мониторинга образа жизни НАПК составило заключение и направило материалы относительно бывшего главы Департамента хозяйственного обеспечения СБУ в Офис Генерального прокурора для приобщения к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования с целью привлечения его к уголовной ответственности.

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