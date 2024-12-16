78-летний «Дед» руководил схемой перепродажи железнодорожных билетов: потеря более 73 млн грн прибыли — Finance.ua

78-летний «Дед» руководил схемой перепродажи железнодорожных билетов: потеря более 73 млн грн прибыли Сегодня 18:10 — Криминал

Правоохранители разоблачили преступную группу из 15 человек, которые зарабатывали миллионы на перепродаже билетов на международные поезда. Организатором оказался 78-летний экс-руководитель железной дороги, которому грозит до 12 лет заключения.

Журналисты программы «Факты недели» телеканала ICTV поделились подробностями своего масштабного расследования о загадочных исчезновениях билетов «Укрзализныци».

В результате расследования правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему на железной дороге, в которой участвовали 13 человек (подозрение уже объявлено 15 лицам). Во время обысков было обнаружено почти 5 миллионов гривен наличными. Оказалось, что билеты на популярные рейсы, поступающие в продажу, исчезали уже через 20 дней после их поступления. Билеты покупались заранее, а затем перепродавались в два или в три раза дороже.

В схеме были привлечены работники железной дороги, а также главы профсоюзов, которые согласовывали кандидатуры на ключевые должности и участвовали в распределении незаконных доходов.

Главным организатором оказался 78-летний мужчина, по прозвищу «Дед», который всю жизнь проработал на железной дороге на руководящих должностях, в том числе был заместителем руководителя участка. В настоящее время он находится в пенсии, однако продолжает руководить схемой. Еще во время своего пребывания на руководящей должности подобрал для себя кандидатуру работника, которого в дальнейшем и пролоббировал для назначения на эту должность. В дальнейшем продолжил свою преступную деятельность.

Чтобы эти схемы работали, глава профсоюза лично согласовывал кандидатов на должности начальников поездов и руководителей и объяснял правила.

Следствие также выявило факты устрашения сотрудников железной дороги со стороны криминальных элементов, которые были привлечены для давления на подчиненных. В частности, запугивали фразами:

«За тобой придет бита, ты останешься без ног, без головы».

Сейчас «Дед» находится под стражей, однако не в СИЗО, а в больнице, потому что во время ареста ему стало плохо. Ему грозит до 12 лет заключения.

Остальные участники организованной преступной группы уже за решеткой, без права внесения залога. Напомним, правоохранители разоблачили преступную организацию, которая продавала билеты на международные поезда по 300−500 евро. Из-за незаконных схем Укрзализныця потеряла более 73 млн грн прибыли.

УНН По материалам:

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