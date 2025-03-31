Полиция Кипра начнет новые расследования против богатых россиян — Finance.ua
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Полиция Кипра начнет новые расследования против богатых россиян

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Рабочая группа, в составе которой были специалисты Федерального бюро расследований США, завершила 9-месячную командировку на Кипре. При поддержке сотрудников кипрской полиции и госструктур данная группа выявила россиян и других нарушителей санкций, введенных США и ЕС.
Об этом пишет The Moscow Times.
Отмечается, что власти Кипра в начале марта отчитались об успехах в применении санкций — были заморожены российские активы на сумму более 1,2 млрд евро.
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Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) в своем отчете за прошлый год отметила, что провела 90 проверок, в том числе в контексте соблюдения санкций.
Часть материалов уже была передана полиции по фактам перевода активов россиян в юрисдикцию россии. Из Кипра выехали множество российских компаний: Тинькофф банк, Etalon Group, «Европейский медицинский центр», две компании, аффилированные с «Росснефтью», «Русагро», «СберМаркет», Fix Price, «Трансмашхолдинг», Globaltrans, HeadHunter, Ozon, Softline, сеть клиник «Мать и дитя» и др.
CySEC принял меры против россии, включая приостановку или отзыв лицензий у ряда компаний, и среди них — структуры, связанные с крупными финансовыми институтами.
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Также власти Кипра отозвали золотые паспорта у россиян. Самый большой список из 77 персон появился в конце прошлого года и был опубликован после начала работы на Кипре группы из ФБР.
Кроме того, власти Кипра весной прошлого года начали расследование российского присутствия на острове, открыв в общей сложности 29 дел после того, как в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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