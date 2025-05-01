Полиция арестовала имущества рф почти на 20 миллиардов — Finance.ua

Полиция арестовала имущества рф почти на 20 миллиардов Сегодня 13:35

Полиция арестовала имущества рф почти на 20 миллиардов

Национальная полиция Украины продолжает системную работу по выявлению, аресту и передаче в управление государству активов, связанных с российским капиталом. Общая стоимость уже арестованного имущества составляет 20 миллиардов гривен.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

«Следователи полиции продолжают устанавливать активы, так или иначе связанные с рф. С начала полномасштабного вторжения мы арестовали более сотни объектов — это месторождения, заводы, офисные центры и другие активы», — отметил Цуцкиридзе.

По его словам, более 17 миллиардов арестованных активов уже передали в управление государственного Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Полученные от реализации этих активов средства поступают в государственный бюджет и направляются на нужды Вооруженных Сил Украины и восстановление объектов критической инфраструктуры, разрушенных в результате боевых действий.

Один из примеров — деятельность подсанкционной группы компаний, которые, несмотря на арест имущества и аннулирование спецразрешений на пользование недрами, продолжали коммерческую деятельность. Предприятия, ранее принадлежавшие гражданину россии, были переоформлены на третьих лиц. В то же время заводы и карьеры продолжили добычу и переработку полезных ископаемых, а доходы выводились за пределы Украины, в частности в рф.

В рамках этого производства следователи Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований провели ряд обысков. Выявлены факты незаконной хозяйственной деятельности, зафиксирована работа арестованных производственных мощностей, остановлены грузовые автомобили с продукцией, изъята спецтехника и оборудование для добычи и обработки сырья, а также документация о схемах легализации имущества.

Особое внимание полиция уделяет документированию попыток выведения активов за границу. В выявленной переписке руководителя компании зафиксированы контакты с подсанкционными лицами и координация правонарушений. Сейчас идет оценка собранных доказательств для дополнительной правовой квалификации. Изъятое имущество готовится к передаче в управление АРМА.

«Полиция во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора делает все необходимое, чтобы ни один актив, принадлежащий или связанный с российским бизнесом, не оставался в тени. Ни одна гривна не должна работать на экономику государства-агрессора», — подчеркнул Цуцкиридзе.

Справка Finance.ua:

АРМА в конце марта этого года направило в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии россии еще 1,87 миллиарда гривен. По ее словам, это стало возможным благодаря списанию АРМА средств рф, которые до этого были арестованы, но находились на счете в коммерческом банке;

Напомним, 14 мая 2024 года президент Владимир Зеленский подписал утвержденный в апреле Верховной Радой законопроект № 10 397, согласно которому Агентство по розыску и менеджменту активов имеет право покупать военные облигации за арестованную валюту.

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