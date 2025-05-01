Полиция арестовала имущества рф почти на 20 миллиардов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Полиция арестовала имущества рф почти на 20 миллиардов

20
Полиция арестовала имущества рф почти на 20 миллиардов
Полиция арестовала имущества рф почти на 20 миллиардов
Национальная полиция Украины продолжает системную работу по выявлению, аресту и передаче в управление государству активов, связанных с российским капиталом. Общая стоимость уже арестованного имущества составляет 20 миллиардов гривен.
Об этом рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.
«Следователи полиции продолжают устанавливать активы, так или иначе связанные с рф. С начала полномасштабного вторжения мы арестовали более сотни объектов — это месторождения, заводы, офисные центры и другие активы», — отметил Цуцкиридзе.
По его словам, более 17 миллиардов арестованных активов уже передали в управление государственного Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Полученные от реализации этих активов средства поступают в государственный бюджет и направляются на нужды Вооруженных Сил Украины и восстановление объектов критической инфраструктуры, разрушенных в результате боевых действий.
Один из примеров — деятельность подсанкционной группы компаний, которые, несмотря на арест имущества и аннулирование спецразрешений на пользование недрами, продолжали коммерческую деятельность. Предприятия, ранее принадлежавшие гражданину россии, были переоформлены на третьих лиц. В то же время заводы и карьеры продолжили добычу и переработку полезных ископаемых, а доходы выводились за пределы Украины, в частности в рф.
В рамках этого производства следователи Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований провели ряд обысков. Выявлены факты незаконной хозяйственной деятельности, зафиксирована работа арестованных производственных мощностей, остановлены грузовые автомобили с продукцией, изъята спецтехника и оборудование для добычи и обработки сырья, а также документация о схемах легализации имущества.

Читайте также: российские активы: сколько средств и в каких странах заморожено

Особое внимание полиция уделяет документированию попыток выведения активов за границу. В выявленной переписке руководителя компании зафиксированы контакты с подсанкционными лицами и координация правонарушений. Сейчас идет оценка собранных доказательств для дополнительной правовой квалификации. Изъятое имущество готовится к передаче в управление АРМА.
«Полиция во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора делает все необходимое, чтобы ни один актив, принадлежащий или связанный с российским бизнесом, не оставался в тени. Ни одна гривна не должна работать на экономику государства-агрессора», — подчеркнул Цуцкиридзе.

Справка Finance.ua:

  • АРМА в конце марта этого года направило в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии россии еще 1,87 миллиарда гривен. По ее словам, это стало возможным благодаря списанию АРМА средств рф, которые до этого были арестованы, но находились на счете в коммерческом банке;
  • Напомним, 14 мая 2024 года президент Владимир Зеленский подписал утвержденный в апреле Верховной Радой законопроект № 10 397, согласно которому Агентство по розыску и менеджменту активов имеет право покупать военные облигации за арестованную валюту.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems