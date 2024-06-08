Пользователи Spotify реже выбирают другие стриминговые платформы — Finance.ua

Пользователи Spotify реже выбирают другие стриминговые платформы
Исследовательская компания Antenna обнаружила, что Spotify имеет самых лояльных подписчиков. Пользователи этого сервиса реже выбирают другие стриминги.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным компании, менее 1,5% пользователей Spotify отказались от сервиса в апреле. Ежемесячный показатель оттока слушателей компании колеблется на уровне 2% в течение всего года. В Netflix этот показатель также составляет около 2%.
Рынок музыкальных стриминговых сервисов гораздо стабильнее стриминга видео. У музыкальных сервисов нет эксклюзивных групп, которые можно послушать только в них, поэтому их пользователи значительно реже меняют провайдера услуг.
Также возможность получить ту же услугу у другого поставщика удерживает компании от повышения цен. Если Spotify будет стоить дороже Apple Music, Amazon или YouTube, люди просто перейдут на другой сервис.
Antenna сообщает, что Spotify и другие компании работают над усложнением перехода на другой пользовательский сервис. Персонализированные подборки, настроенный алгоритм рекомендаций и невозможность перенести свой тщательно собранный плейлист может удерживать от перехода к конкуренту.
Показатели роста и отмены аккаунтов у Spotify гораздо лучше, чем у его конкурентов.
Пока общий прирост подписчиков замедляется по всей промышленности, Spotify показывает свои лучшие результаты.
В прошлом году компания добавила 113 миллионов пользователей, из которых 29 миллионов платных подписчиков. Это был лучший год роста числа пользователей и второй лучший год роста числа подписчиков.
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