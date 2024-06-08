Пользователи Spotify реже выбирают другие стриминговые платформы — Finance.ua

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Пользователи Spotify реже выбирают другие стриминговые платформы

Фондовый рынок
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Пользователи Spotify реже выбирают другие стриминговые платформы
Пользователи Spotify реже выбирают другие стриминговые платформы, Фото: news.sky.com
Исследовательская компания Antenna обнаружила, что Spotify имеет самых лояльных подписчиков. Пользователи этого сервиса реже выбирают другие стриминги.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным компании, менее 1,5% пользователей Spotify отказались от сервиса в апреле. Ежемесячный показатель оттока слушателей компании колеблется на уровне 2% в течение всего года. В Netflix этот показатель также составляет около 2%.
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Рынок музыкальных стриминговых сервисов гораздо стабильнее стриминга видео. У музыкальных сервисов нет эксклюзивных групп, которые можно послушать только в них, поэтому их пользователи значительно реже меняют провайдера услуг.
Также возможность получить ту же услугу у другого поставщика удерживает компании от повышения цен. Если Spotify будет стоить дороже Apple Music, Amazon или YouTube, люди просто перейдут на другой сервис.
Antenna сообщает, что Spotify и другие компании работают над усложнением перехода на другой пользовательский сервис. Персонализированные подборки, настроенный алгоритм рекомендаций и невозможность перенести свой тщательно собранный плейлист может удерживать от перехода к конкуренту.
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Показатели роста и отмены аккаунтов у Spotify гораздо лучше, чем у его конкурентов.
Пока общий прирост подписчиков замедляется по всей промышленности, Spotify показывает свои лучшие результаты.
В прошлом году компания добавила 113 миллионов пользователей, из которых 29 миллионов платных подписчиков. Это был лучший год роста числа пользователей и второй лучший год роста числа подписчиков.
По материалам:
mezha.media
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