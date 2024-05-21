Apple обжалует в суде штраф ЕС на €1,84 миллиарда по делу Spotify — Finance.ua
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Apple обжалует в суде штраф ЕС на €1,84 миллиарда по делу Spotify

Фондовый рынок
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Apple планирует обжаловать решение Европейской комиссии по штрафу для компании в размере €1,84 миллиарда за препятствование Spotify информировать своих пользователей о способах оплаты за пределами App Store.
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания подала иск в Генеральный суд Европейского союза в Люксембурге в попытке отменить предыдущее решение комиссии. Об этом сообщили анонимные источники, знакомые с этим вопросом.
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Европейская комиссия уже заявила, что готова защищать свое предыдущее решение в суде.
В то же время Apple отказалась давать комментарии и ссылается на свое предыдущее заявление, где говорилось, что регуляторы не смогли привести никаких доказательств того, что ее поведение вредит пользователям.
Spotify впервые подал жалобу в ЕС об ограничении возможности информировать пользователей устройств Apple об альтернативных способах оплаты в 2019 году.
По материалам:
mezha.media
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