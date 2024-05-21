Apple обжалует в суде штраф ЕС на €1,84 миллиарда по делу Spotify — Finance.ua

Apple обжалует в суде штраф ЕС на €1,84 миллиарда по делу Spotify Сегодня 23:24 — Фондовый рынок

Apple планирует обжаловать решение Европейской комиссии по штрафу для компании в размере €1,84 миллиарда за препятствование Spotify информировать своих пользователей о способах оплаты за пределами App Store.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания подала иск в Генеральный суд Европейского союза в Люксембурге в попытке отменить предыдущее решение комиссии. Об этом сообщили анонимные источники, знакомые с этим вопросом.

Читайте также Рекордная прибыль: Spotify заработала более 1 миллиарда евро после сокращения штата

Европейская комиссия уже заявила, что готова защищать свое предыдущее решение в суде.

В то же время Apple отказалась давать комментарии и ссылается на свое предыдущее заявление, где говорилось, что регуляторы не смогли привести никаких доказательств того, что ее поведение вредит пользователям.

Spotify впервые подал жалобу в ЕС об ограничении возможности информировать пользователей устройств Apple об альтернативных способах оплаты в 2019 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.