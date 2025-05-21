Польские производители цемента требуют ограничить выросший на 3000% украинский импорт — Finance.ua
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Польские производители цемента требуют ограничить выросший на 3000% украинский импорт

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Ассоциация производителей цемента Польши (SPC) обратилась в Еврокомиссию с просьбой ограничить импорт украинского цемента в рамках торгового соглашения ЕС с Украиной.
Об этом пишет Business Insider.
Предлагается установить квоту на уровне 360 000 т в год, что вдвое меньше объема импорта 2024 года (652 300 т).
Импорт цемента из Украины в Польшу вырос на 3000% за 2019−2024 годы, достигнув 652 300 т в 2024 году. Такие данные приводит Налоговая палата, прогноз на 2025 год составляет более 1 млн т.
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Владимеж Холуй, член правления SPC и президент CEMEX Polska, назвал это недобросовестной конкуренцией, особенно в приграничных Подкарпатском и Люблинском воеводствах, поскольку, по его словам, производители вне ЕС, в частности из Украины, не платят за выбросы CO2, в отличие от европейских компаний.
SPC предлагает усовершенствовать механизм CBAM для введения таможенных пошлин на импорт цемента с 2026 года и ввести квоты.
Напомним, в 2022 году производство цемента в Украине резко сократилось из-за уменьшения внутреннего спроса — до 5,4 млн т против 11 млн т годом ранее. Однако в 2023—2024 годах отрасль продемонстрировала стабилизацию: было произведено соответственно 7,4 млн и 7,97 млн т цемента, свидетельствуют данные ассоциации «Укрцемент».
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Эксперты считают, что текущий уровень в 8 млн т — это максимальный объем производства в условиях войны. После ее завершения и начала масштабного восстановления этот показатель может возрасти до 12 млн т, но таких объемов следует ожидать не раньше третьего-четвертого года восстановления.
На фоне пониженного внутреннего спроса активизировался экспорт. В 2024 году поставка цемента за границу выросла до 1,7 млн ​​т — это примерно 15% всего объема производства. Основными рынками сбыта стали страны Восточной Европы — Польша, Румыния и Венгрия.
Глава «Укрцемента» Павел Качур отмечает, что именно экспорт поддерживает отрасль в военный период. «Мы постоянно обращаемся к соседям: как только внутренний спрос восстановится, мы снова переориентируемся на украинские строительные площадки, и вопрос импорта снова станет актуальным», — подчеркнул он.
По оценке экспертов, если финансирование проектов восстановления будет происходить преимущественно за счет средств ЕС, возможен рост импорта цемента из европейских стран, в первую очередь для нужд инфраструктуры.
По материалам:
Forbes.ua
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