Следующее поколение Nissan Terrano оказалось очередным «близнецом» Duster — Finance.ua

Следующее поколение Nissan Terrano оказалось очередным «близнецом» Duster Сегодня 22:40 — Технологии&Авто

Nissan Terrano исчез из модельного ряда японского бренда еще в 2022 году, однако это не означает окончательное прощание с этим названием. Новые слухи из Японии намекают на возможное возрождение популярного кроссовера, который по-прежнему может получить платформу от нового Renault Duster.

На волне этих разговоров студия Enhance_Cars представила свое видение нового поколения Terrano, опубликовав неофициальные рендеры будущей модели.

Судя по визуализациям, потенциальный Terrano унаследовал силуэт и боковины от Duster, однако передняя часть оформлена в фирменном стиле актуальных моделей Nissan. В частности, дизайнер черпал вдохновение в образе нового поколения Nissan Patrol — это заметно по характерной решетке радиатора с мелкой сеткой и современным светодиодным фарам.

Впрочем, светотехника будущего Terrano получила собственный характер: вместо традиционной С-образной подписи, как у Patrol, здесь использованы фары в форме бумерангов, что придает кроссоверу более динамичный вид.

В случае принятия решения о серийном производстве новый Terrano будет построен на платформе CMF-B, которая уже используется для третьего поколения Renault Duster. От него же автомобиль может позаимствовать и линейку двигателей — среди которых работающие на пропане бензиновые агрегаты и модификации.

Также возможно использование гибридных версий: полноценного гибрида E-Tech и мягкого гибрида с 48-вольтовой системой. Дизельные моторы у новой модели, как и у Duster, не предусмотрены.

uamotors По материалам:

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