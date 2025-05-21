Следующее поколение Nissan Terrano оказалось очередным «близнецом» Duster — Finance.ua
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Следующее поколение Nissan Terrano оказалось очередным «близнецом» Duster

Технологии&Авто
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Nissan Terrano исчез из модельного ряда японского бренда еще в 2022 году, однако это не означает окончательное прощание с этим названием. Новые слухи из Японии намекают на возможное возрождение популярного кроссовера, который по-прежнему может получить платформу от нового Renault Duster.
На волне этих разговоров студия Enhance_Cars представила свое видение нового поколения Terrano, опубликовав неофициальные рендеры будущей модели.
Судя по визуализациям, потенциальный Terrano унаследовал силуэт и боковины от Duster, однако передняя часть оформлена в фирменном стиле актуальных моделей Nissan. В частности, дизайнер черпал вдохновение в образе нового поколения Nissan Patrol — это заметно по характерной решетке радиатора с мелкой сеткой и современным светодиодным фарам.
Следующее поколение Nissan Terrano оказалось очередным «близнецом» Duster
Впрочем, светотехника будущего Terrano получила собственный характер: вместо традиционной С-образной подписи, как у Patrol, здесь использованы фары в форме бумерангов, что придает кроссоверу более динамичный вид.
В случае принятия решения о серийном производстве новый Terrano будет построен на платформе CMF-B, которая уже используется для третьего поколения Renault Duster. От него же автомобиль может позаимствовать и линейку двигателей — среди которых работающие на пропане бензиновые агрегаты и модификации.
Также возможно использование гибридных версий: полноценного гибрида E-Tech и мягкого гибрида с 48-вольтовой системой. Дизельные моторы у новой модели, как и у Duster, не предусмотрены.
По материалам:
uamotors
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