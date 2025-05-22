Показали новый бюджетный электрокроссовер за 15 тыс. долл. (фото) — Finance.ua
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Показали новый бюджетный электрокроссовер за 15 тыс. долл. (фото)

Технологии&Авто
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Показали новый бюджетный электрокроссовер за 15 тыс. долл. (фото)
Показали новый бюджетный электрокроссовер за 15 тыс. долл. (фото)
Hedmos, новый бренд от Dongfeng Peugeot-Citroen (DPC), официально запустил свой первый электромобиль в Китае.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Hedmos 06 — это электрический кроссовер, построенный на платформе Dongfeng Aeolus L7.
Характеристики
Размеры авто (Д/Ш/В): 4670/1900/1617 мм.
Колесная база — 2775 мм.
Автомобиль оборудован электродвигателем, который выдает 215 л.с. и разгоняет до «сотни» за 6,9 с.
Аккумуляторная батарея емкостью 62,3 кВтч обеспечивает запас хода до 520 км.
Показали новый бюджетный электрокроссовер за 15 тыс. долл. (фото)
В салоне 14,6-дюймовый центральный тачскрин.
На рынке КНР новинку предлагают по цене $15 тыс.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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