Лучшие современные автомобили с мощными двигателями и МКПП — Finance.ua

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Лучшие современные автомобили с мощными двигателями и МКПП

Технологии&Авто
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Лучшие современные автомобили с мощными двигателями и МКПП
Лучшие современные автомобили с мощными двигателями и МКПП
Некоторые автопроизводители до сих пор не отказываются от механической коробки передач, предлагая ее как вариант для ценителей настоящего водительского опыта. В 2025 году таких моделей немного, но они есть — и именно они приобрели признание экспертов как лучшие автомобили с «механикой».
Mazda3 остается одним из немногих авто, в котором удачно сочетается современный внешний вид с классическим управлением. В версии 2025 года базовую комплектацию оснастили 2,5-литровым двигателем мощностью 191 л. с. и шестиступенчатой ​​механической КПП. Доступна только переднеприводная модификация. Версия с автоматом стартует от 1,5 млн грн.
Hyundai Elantra N — еще один пример мощного авто с «механикой». Спортивная версия оснащена турбированным мотором на 276 л. с. и 392 Н·м крутящего момента, а также шестиступенчатой ​​МКПП. Привод — только на передние колеса. Цена в Украине стартует с 1,7 млн грн.
BMW Z4 в 2025 году наконец-то получил механическую трансмиссию — это обновление, которого давно ждали фанаты. Она работает в паре с двигателем мощностью 382 л.с., делая управление родстером еще более увлекательным.
Среди других моделей с доступной «механикой» эксперты также отметили:
  • Jeep Wrangler,
  • Porsche 911,
  • Toyota Tacoma,
  • Kia Forte.
Все они обладают мощными бензиновыми двигателями и оставляют возможность водителю самому выбирать передачи — для тех, кто еще не готов передать все на откуп электронике.

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По материалам:
uamotors
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