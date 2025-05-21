Названы неисправности авто, которых сразу не видно — Finance.ua

Названы неисправности авто, которых сразу не видно Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

Названы неисправности авто, которых сразу не видно

Внешне автомобиль может выглядеть идеально: двигатель работает тихо, светофармы исправны, кондиционер эффективно охлаждает салон. Но за этим «благополучным фасадом» нередко скрываются серьезные неисправности, которые могут проявиться в наименее ожидаемый момент — и хорошо, если не на скорости 120 км/ч. Рассмотрим, какие скрытые проблемы могут представлять угрозу.

Кузов без секретов: что скрывает краска

Даже незначительные дефекты лакокрасочного покрытия могут указывать на серьезные события в истории авто. Волны на лаке, потеки или нечеткие контуры покраски — все это свидетельствует о возможном кузовном ремонте. Это почти всегда означает удар, последствия которого не всегда заметны невооруженным глазом: нарушение геометрии кузова, микротрещины или ослабленные сварные швы. Так что если краска вызывает сомнения — авто требует тщательной проверки.

Тихая угроза ржавчины

Ржавчина на поверхности арок или дверей — скорее косметическая проблема. Настоящую опасность представляет коррозия, разъедающая силовые элементы конструкции: лонжероны, точки крепления подвески, днище. Ее сложно обнаружить без осмотра на подъемнике, но в случае аварии это может стоить прочности всего кузова.

Подтекания, которые могут стать роковыми

Пятна под авто — это тревожный сигнал. Особенно опасны утечки топлива, охлаждающей или тормозной жидкости. Если они попадают на разогретые части двигателя, в частности коллектор, возможно возгорание. Иногда даже окурок, пролетающий рядом, способен вызвать пожар.

Опасная «подпитка» двигателя и тормозов

Уровень технических жидкостей ниже нормы — риск, который не стоит игнорировать. Недостаток масла или тормозной жидкости приводит к перегреву, снижению эффективности систем и преждевременному износу. В экстремальных ситуациях — резком торможении или активной езде — последствия могут быть катастрофическими.

Шины — угроза под ногами

Стертый протектор, микротрещины или деформации со временем превращают шину в «бомбу замедленного действия». Разрыв резины на скорости — это потеря контроля и риск серьезной аварии. Регулярная проверка состояния шин — не формальность, а вопрос безопасности.

Рулевое управление: когда контроль исчезает

Люфт, вибрации, скрипы или подклинивание руля — это симптомы износа рулевого механизма. Сначала они кажутся пустяками, но со временем могут привести к полной потере управляемости. Если рулевое ведет себя нестабильно — не медлите с ремонтом.

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.