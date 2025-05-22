Gemini получит Agent Mode: ИИ будет самостоятельно выполнять задачи вместо вас — Finance.ua
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Gemini получит Agent Mode: ИИ будет самостоятельно выполнять задачи вместо вас

Технологии&Авто
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Gemini получит Agent Mode: ИИ будет самостоятельно выполнять задачи вместо вас
Gemini получит Agent Mode: ИИ будет самостоятельно выполнять задачи вместо вас
На конференции Google I/O 2025 генеральный директор Google Сундар Пичаи анонсировал ряд обновлений для фирменного ИИ-сервиса Gemini, главным из которых стал запуск нового функционала Agent Mode. Этот режим позволит пользователям делегировать задачу искусственному интеллекту, который будет выполнять их самостоятельно — как виртуальный помощник, но гораздо умнее.
Представьте, что у вас есть ассистент, которому вы говорите: «Найди квартиры в центре города до 1000» — и он сам проверяет сайты, применяет нужные фильтры, анализирует объявления и формирует удобный список результатов. Вот это и есть работа Agent Mode: вы ставите задачу, а ИИ сам решает, как ее выполнить. Вам не нужно кликать, искать, сортировать — Gemini сделает все это за вас.
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Это кардинально отличается от привычного чат-режима, в котором вы задаете вопросы и получаете ответ в диалоге. Agent Mode — это не просто ответы, это автономные действия.
Agent Mode тесно интегрируется с другим инструментом Google — Project Mariner. Это система, которая позволяет Gemini не только выполнять запросы, но и одновременно управлять несколькими процессами.
Теперь Project Mariner поддерживает до 10 параллельных задач, что позволяет работать с более сложными сценариями. Например, ИИ может одновременно бронировать билеты, проверять погоду и отправлять письма.
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Еще одна важная функция — Teach and Repeat. Пользователь может один раз показать, как выполнить определенную задачу (например, как заполнить форму или как формулировать письмо), и ИИ запомнит этот процесс. В будущем он сможет повторять подобные задачи автоматически без вашего вмешательства.
Agent Mode в Gemini сначала появится в экспериментальном режиме для подписчиков. А более широкое развертывание Project Mariner запланировано на лето 2025 года.
Это один из важнейших шагов в развитии персонального ИИ. Если раньше Gemini или ChatGPT просто отвечали на запросы, теперь они учатся действовать самостоятельно: искать, сортировать, взаимодействовать с другими сайтами.
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Для владельцев смартфонов это означает, что все больше повседневных задач — от планирования путешествий до покупок — можно будет доверить ИИ без необходимости вручную все проверять.
Agent Mode — это не просто апдейт приложения. Это попытка сделать искусственный интеллект настоящим цифровым помощником, способным действовать в реальном мире без постоянной подсказки со стороны человека.
По материалам:
Телеканал 24
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