Google Meet теперь может переводить в реальном времени с иностранных языков — Finance.ua
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Google Meet теперь может переводить в реальном времени с иностранных языков

Технологии&Авто
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Google Meet теперь может переводить в реальном времени с иностранных языков
Google Meet теперь может переводить в реальном времени с иностранных языков
На конференции I/O 2025 компания Google представила функцию, позволяющую переводить язык в Google Meet в реальном времени — и сразу голосом. Это одна из главных новинок, а доступна она уже с 20 мая для пользователей тарифного плана Google One AI Premium.
Работает это так: когда участник видеовызова активирует функцию, искусственный интеллект превращает его вещание в другой язык в режиме реального времени. На старте поддерживаются только английский и испанский, но уже в ближайшие недели Google обещает добавить больше языков.
Пользователь слышит оригинальный голос говорящего на фоне, однако основной звук — это уже перевод с незначительной задержкой перед началом трансляции.
По словам вице-президента Google Workspace Юли Квон Ким, технология работает подобно синхронному переводчику, но новый уровень — это сохранение оригинального голоса говорящего даже в переведенной версии.
Еще одна важная особенность: система пытается передать не только слова, но и интонацию, эмоции и тональность, чтобы диалог был максимально естественным. Это может изменить способ коммуникации между людьми, не имеющими общего языка.
Вот как работает живой перевод в Google Meet
Google приводит пример разговора с хозяином жилья на Airbnb перед поездкой, но возможностей у такого инструмента гораздо больше. От коммуникации с родственниками до проведения интервью или исследований в многоязычной среде — это решение имеет потенциал значительно облегчить международное общение.
Новинка уже доступна в бета-версии подписчиков Google One AI Premium с абонплатой 20 долларов в месяц. В Google также отметили, что в ближайшее время ее протестуют и для бизнес-пользователей Workspace.
По материалам:
Телеканал 24
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