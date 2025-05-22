Google Meet теперь может переводить в реальном времени с иностранных языков — Finance.ua

Google Meet теперь может переводить в реальном времени с иностранных языков 22.05.2025, 02:23 — Технологии&Авто

Google Meet теперь может переводить в реальном времени с иностранных языков

На конференции I/O 2025 компания Google представила функцию, позволяющую переводить язык в Google Meet в реальном времени — и сразу голосом. Это одна из главных новинок, а доступна она уже с 20 мая для пользователей тарифного плана Google One AI Premium.

Работает это так: когда участник видеовызова активирует функцию, искусственный интеллект превращает его вещание в другой язык в режиме реального времени. На старте поддерживаются только английский и испанский, но уже в ближайшие недели Google обещает добавить больше языков.

Пользователь слышит оригинальный голос говорящего на фоне, однако основной звук — это уже перевод с незначительной задержкой перед началом трансляции.

Today we’re introducing near real-time speech translation in Google Meet. Thanks to research advances, people can now have natural, free-flowing conversations — while speaking different languages. 🗣️ pic.twitter.com/UCdZv1WqV3 — Google (@Google) May 20, 2025

По словам вице-президента Google Workspace Юли Квон Ким, технология работает подобно синхронному переводчику, но новый уровень — это сохранение оригинального голоса говорящего даже в переведенной версии.

Еще одна важная особенность: система пытается передать не только слова, но и интонацию, эмоции и тональность, чтобы диалог был максимально естественным. Это может изменить способ коммуникации между людьми, не имеющими общего языка.

Вот как работает живой перевод в Google Meet

Google приводит пример разговора с хозяином жилья на Airbnb перед поездкой, но возможностей у такого инструмента гораздо больше. От коммуникации с родственниками до проведения интервью или исследований в многоязычной среде — это решение имеет потенциал значительно облегчить международное общение.

Новинка уже доступна в бета-версии подписчиков Google One AI Premium с абонплатой 20 долларов в месяц. В Google также отметили, что в ближайшее время ее протестуют и для бизнес-пользователей Workspace.

Телеканал 24 По материалам:

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