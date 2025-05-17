Импорт доминирует: дефицит внешней торговли Украины вырос до $11,5 млрд — Finance.ua

Импорт доминирует: дефицит внешней торговли Украины вырос до $11,5 млрд Сегодня 18:05 — Казна и Политика

Импорт доминирует: дефицит внешней торговли Украины вырос до $11,5 млрд

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле этого года составил 11,5 млрд долл., что на 35,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

За 4 месяца 2025 года товарооборот Украины составил $38,1 млрд. В январе-апреле 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $24,8 млрд, а экспортировали — на $13,3 млрд.

При этом налогооблагаемый импорт составил $18,8 млрд, или 76%.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай — $5,2 млрд;

Польша — $2,3 млрд;

Германия — $2,1 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу — на $1,6 млрд;

Турцию — на $932 млн;

Италию — на $843 млн.

В общих объемах ввезенных в январе-апреле 2025 года товаров 67% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $9,1 млрд;

продукция химической промышленности — $4,2 млрд;

топливно-энергетические — $3,3 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $7,6 млрд;

металлы и изделия из них — $1,5 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $1,2 млн.

УНН По материалам:

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