Импорт доминирует: дефицит внешней торговли Украины вырос до $11,5 млрд — Finance.ua

Импорт доминирует: дефицит внешней торговли Украины вырос до $11,5 млрд
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле этого года составил 11,5 млрд долл., что на 35,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
За 4 месяца 2025 года товарооборот Украины составил $38,1 млрд. В январе-апреле 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $24,8 млрд, а экспортировали — на $13,3 млрд.
При этом налогооблагаемый импорт составил $18,8 млрд, или 76%.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай — $5,2 млрд;
- Польша — $2,3 млрд;
- Германия — $2,1 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу — на $1,6 млрд;
- Турцию — на $932 млн;
- Италию — на $843 млн.
В общих объемах ввезенных в январе-апреле 2025 года товаров 67% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $9,1 млрд;
- продукция химической промышленности — $4,2 млрд;
- топливно-энергетические — $3,3 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $7,6 млрд;
- металлы и изделия из них — $1,5 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — $1,2 млн.
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