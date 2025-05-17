Импорт доминирует: дефицит внешней торговли Украины вырос до $11,5 млрд — Finance.ua
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Импорт доминирует: дефицит внешней торговли Украины вырос до $11,5 млрд

Казна и Политика
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Импорт доминирует: дефицит внешней торговли Украины вырос до $11,5 млрд
Импорт доминирует: дефицит внешней торговли Украины вырос до $11,5 млрд
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле этого года составил 11,5 млрд долл., что на 35,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
За 4 месяца 2025 года товарооборот Украины составил $38,1 млрд. В январе-апреле 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $24,8 млрд, а экспортировали — на $13,3 млрд.
При этом налогооблагаемый импорт составил $18,8 млрд, или 76%.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
  • Китай — $5,2 млрд;
  • Польша — $2,3 млрд;
  • Германия — $2,1 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
  • Польшу — на $1,6 млрд;
  • Турцию — на $932 млн;
  • Италию — на $843 млн.
В общих объемах ввезенных в январе-апреле 2025 года товаров 67% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $9,1 млрд;
  • продукция химической промышленности — $4,2 млрд;
  • топливно-энергетические — $3,3 млрд.
Импорт доминирует: дефицит внешней торговли Украины вырос до $11,5 млрд
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $7,6 млрд;
  • металлы и изделия из них — $1,5 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $1,2 млн.
По материалам:
УНН
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