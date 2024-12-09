Польские производители цемента требуют ограничить импорт из Украины из-за угрозы конкуренции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польские производители цемента требуют ограничить импорт из Украины из-за угрозы конкуренции

Мир
30
Польские производители цемента призывают правительство оградить внутренний рынок от избыточного импорта цемента из Украины.
Как сообщает Puls Biznesu, с 2019 по 2023 год поставки украинского цемента в Польшу увеличились более чем на 1500%. Если в 2020 году импорт составил всего 32 000 тонн, то в 2023 году он достиг 340 000 тонн. В 2024 году ожидается, что поставка превысит 500 000 тонн, а в следующем году может достигнуть даже 1,5 миллиона тонн.
Читайте также
Глава Ассоциации производителей цемента Польши Збигнев Пильх отметил, что Украина до войны потребляла 12 миллионов тонн цемента в год, но из-за снижения внутреннего спроса этот объем сократился до 4 миллионов тонн, а избыток начал вывозиться преимущественно в Польшу.
Основным поставщиком цемента на польский рынок является Ивано-Франковскцемент, крупнейший производитель в Украине, сейчас расширяющий свои производственные мощности до 4 миллионов тонн в год. Польские производители цемента видят в этом угрозу своей отрасли.
Читайте также
«Неконтролируемое поступление цемента из Украины является недобросовестной конкуренцией, поскольку его производители не несут расходы на климатическую политику Евросоюза, в отличие от нашей. Потому мы не можем конкурировать с украинским импортом. В такой ситуации существование, например, цементного завода в Хелме, в 25 км от границы с Украиной, не будет оправданным. В результате по меньшей мере 1300 человек потеряют работу», — отметил Пильх.
Ассоциация требует ограничения импорта, предлагая установить квоты на уровне среднего объема последних трех лет. Она также считает, что этот вопрос должен быть обсужден во время пересмотра торгового соглашения между Украиной и ЕС в 2025 году.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.