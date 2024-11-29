Какова доля Украины в сельскохозяйственном импорте в ЕС (инфографика) — Finance.ua
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Какова доля Украины в сельскохозяйственном импорте в ЕС (инфографика)

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Украина продолжает входить в тройку наиболее влиятельных экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны ЕС, при этом именно на Украину приходится 8% общего сельскохозяйственного импорта Европейского Союза.
Об этом говорится в обнародованном 28 ноября очередном отчете Европейской комиссии по торговле сельскохозяйственной продукцией в ЕС по состоянию на август 2024 года.
Какова доля Украины в сельскохозяйственном импорте в ЕС (инфографика)
Украина остается третьим источником (аграрного) импорта в ЕС, с емкостью в 8,6 миллиарда евро (8% от импорта ЕС). Импорт из Украины вырос на 619 миллионов евро, по сравнению с 2023 годом (+8%), главным образом из-за более высоких показателей импорта растительных масел и масличных семян", — говорится в сообщении.
По данным сводной таблицы, по абсолютному объему сельскохозяйственного экспорта в ЕС, в период с января по август 2024 года Украина уступает только Бразилии и Великобритании и опережает такие страны, как США, Китай и Турция.
Какова доля Украины в сельскохозяйственном импорте в ЕС (инфографика)
При этом среди потребителей европейской аграрной продукции Украина, по объемам импортируемых из ЕС товаров, с января по август текущего года занимает 14 позицию, с показателем в 2 млрд 238 млн евро (таблица 2). За это время Украина импортировала из ЕС сельскохозяйственной продукции на 89 млн евро больше (+4%), по сравнению с этим же периодом 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • Всего по состоянию на август 2024 года ЕС экспортировал сельскохозяйственные товары на сумму в 18,6 млрд евро, что на 10% меньше, чем в июле этого года, но на 1% больше, чем в августе 2023 года.
  • В период с января по август суммарный объем европейского экспорта в третьи страны равен 155,8 млрд евро, что на 2% превышает прошлогодние показатели за этот же период.
По материалам:
Укрінформ
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