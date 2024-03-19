Польские порты загружены на 60% своей мощности, на долю украинского транзитного зерна приходится 10% - польские СМИ — Finance.ua

Польские порты загружены на 60% своей мощности, на долю украинского транзитного зерна приходится 10% - польские СМИ
Польские порты не переполнены украинским транзитным зерном, оно не влияет на сбыт польских фермеров.
Об этом заявил аналитик сельскохозяйственных рынков InfoGrain Мирослав Марчиняк отраслевому изданию farmer.pl.
Согласно сообщению, в последние недели в польских СМИ обсуждается проблема излишков на внутреннем рынке Польши зерна, которое необходимо экспортировать. Его объемы оценивают в 4−5 млн тонн.
«Заявления журналистов и политиков не подкреплены достоверными данными» , — подчеркнул Марчиняк.
Рассказывая об украинском зерне, он выразил уверенность, что оно не занимает место в польских портах. Эксперт сослался на данные украинских госслужащих, которые констатируют, что в январе-феврале 2024 через польские пограничные переходы прошло 515 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Из этого количества только 24,3 тыс. тонн было адресовано польским получателям, из них 23,3 тыс. тонн сои и 723 тонны ячменя.
По данным InfoGrain, крупнейшими получателями украинских зерновых и масличных культур, прошедших через Польшу, стали:
- Германия — 195,4 тыс. тонн,
- Нидерланды — 58,3 тыс. тонн,
- Литва/Латвия — 21,8 тыс. тонн.
«К сожалению, нет точных статистических данных о том, какой процент этого зерна прошел через Польшу автомобильным/железнодорожным транзитом и какой процент был перевален через национальные порты. Однако, сократив общий объем экспорта, выходящего за наши границы, в Германию, Нидерланды и страны Балтии (преимущественно это осуществлялось железнодорожным транспортом), в текущем календарном году через национальные порты было вывезено около 205 тыс. тонн украинских зерновых и масличных культур (преимущественно кукурузы), что составляет около 100 тыс. тонн в месяц, то есть примерно 10% наших перегрузочных мощностей, которые сейчас не используются полностью», — рассказал аналитик.
Анализируя украинский рынок, он отметил значительное увеличение перевалки через черноморские порты, которые сейчас более выгодны для украинских аграриев.
«Транзит украинского зерна через Польшу в последующие месяцы существенно теряет привлекательность», — констатировал Марчиняк.
Поделиться новостью