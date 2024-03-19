Польские порты загружены на 60% своей мощности, на долю украинского транзитного зерна приходится 10% - польские СМИ — Finance.ua

Польские порты загружены на 60% своей мощности, на долю украинского транзитного зерна приходится 10% - польские СМИ Сегодня 12:43

Польские порты загружены на 60% своей мощности, на долю украинского транзитного зерна приходится 10% - польские СМИ

Польские порты не переполнены украинским транзитным зерном, оно не влияет на сбыт польских фермеров.

Об этом заявил аналитик сельскохозяйственных рынков InfoGrain Мирослав Марчиняк отраслевому изданию Об этом заявил аналитик сельскохозяйственных рынков InfoGrain Мирослав Марчиняк отраслевому изданию farmer.pl

Согласно сообщению, в последние недели в польских СМИ обсуждается проблема излишков на внутреннем рынке Польши зерна, которое необходимо экспортировать. Его объемы оценивают в 4−5 млн тонн.

«Заявления журналистов и политиков не подкреплены достоверными данными» , — подчеркнул Марчиняк.

Рассказывая об украинском зерне, он выразил уверенность, что оно не занимает место в польских портах. Эксперт сослался на данные украинских госслужащих, которые констатируют, что в январе-феврале 2024 через польские пограничные переходы прошло 515 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Из этого количества только 24,3 тыс. тонн было адресовано польским получателям, из них 23,3 тыс. тонн сои и 723 тонны ячменя.

По данным InfoGrain, крупнейшими получателями украинских зерновых и масличных культур, прошедших через Польшу, стали:

Германия — 195,4 тыс. тонн,

Нидерланды — 58,3 тыс. тонн,

Литва/Латвия — 21,8 тыс. тонн.

«К сожалению, нет точных статистических данных о том, какой процент этого зерна прошел через Польшу автомобильным/железнодорожным транзитом и какой процент был перевален через национальные порты. Однако, сократив общий объем экспорта, выходящего за наши границы, в Германию, Нидерланды и страны Балтии (преимущественно это осуществлялось железнодорожным транспортом), в текущем календарном году через национальные порты было вывезено около 205 тыс. тонн украинских зерновых и масличных культур (преимущественно кукурузы), что составляет около 100 тыс. тонн в месяц, то есть примерно 10% наших перегрузочных мощностей, которые сейчас не используются полностью», — рассказал аналитик.

Анализируя украинский рынок, он отметил значительное увеличение перевалки через черноморские порты, которые сейчас более выгодны для украинских аграриев.

«Транзит украинского зерна через Польшу в последующие месяцы существенно теряет привлекательность», — констатировал Марчиняк.

УНІАН По материалам:

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