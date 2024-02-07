Польские фермеры планируют заблокировать на месяц КПП «Дорогуск— Ягодин» — Finance.ua
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Польские фермеры планируют заблокировать на месяц КПП «Дорогуск— Ягодин»

Аграрный рынок
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Польские фермеры планируют заблокировать на месяц КПП «Дорогуск— Ягодин»
Польские фермеры планируют заблокировать на месяц КПП «Дорогуск— Ягодин»
Польские фермеры планируют с 9 февраля заблокировать КПП «Дорогуск — Ягодин» на месяц.
Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона «Единые новости».
«По имеющейся у нас информации, они планируют блокировать пункт пропуска Дорогуск (КПП „Дорогуск — Ягодин“. — Ред.) примерно на месяц. Они также хотят провести акцию на пункте пропуска „Шегини — Медыка“, которая продлится с утра 9 февраля до вечера 9 февраля. Она не будет продолжительной», — сказал он.
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Дмитрасевич отметил, что, по информации Минагрополитики, фермеры не получили разрешения на проведение акций возле КПП «Корчева — Краковец».
По словам замминистра, основные требования польских фермеров касаются смягчения требований «зеленого курса» Европейского Союза и увеличения субсидий и дотаций. Также они требуют от польского правительства противодействовать якобы излишнему наплыву украинской агропродукции на рынок Польши.
Напомним, польские фермеры 2 февраля 2024 года объявили общенациональную забастовку с блокадой дорог и пограничных пунктов пропуска. Забастовку планируют начать 9 февраля.
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В ноябре 2023 года польские перевозчики начали блокаду движения грузовиков вблизи трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенне — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин». Среди основных требований — возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.
Министерство инфраструктуры Польши в январе 2024 года подписало соглашение с организаторами блокады пунктов пропуска, по результатам которого протестующие приостанавливают до 1 марта свой протест.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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