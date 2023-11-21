Польские фермеры могут присоединиться к протесту перевозчиков на границе с Украиной — Finance.ua

Польские фермеры могут присоединиться к протесту перевозчиков на границе с Украиной Сегодня 12:16 — Аграрный рынок

Польские фермеры могут присоединиться к протесту перевозчиков на границе с Украиной

К забастовке польских перевозчиков на границе с Украиной планируют присоединиться польские фермеры, что может поставить под угрозу гуманитарную помощь Украине и еще больше усложнит ситуацию.

Об этом пишет Bloomberg

Около 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют провести трехдневную акцию протеста на переходе в Медыке в четверг, рассказал Bloomberg Лукаш Мартын, один из ее организаторов.

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«Фермеры были первой пострадавшей группой. Сейчас есть транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим», — сказал он.

Издание пишет, что члены отраслевой группы Международного союза автомобильного транспорта из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обратились к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен с призывом пересмотреть соглашение, разрешающее либерализацию движения с Украиной, срок действия которого истекает в июне 2024 года.

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Однако исполнительный орган ЕС заявил, что любое повторное введение разрешений или квот на автомобильные перевозки из Украины юридически невозможно, поскольку это нарушит действующее соглашение между ЕС и Киевом.

Начавшаяся две недели назад блокада привела к тому, что около 20 000 транспортных средств застряли с обеих сторон границы, что вынудило власти в Киеве предложить помощь в эвакуации застрявших водителей.

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало Штаб помощи украинским водителям. Его ключевая задача — обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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