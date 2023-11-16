Стало известно, сколько стоит украинским перевозчикам один день блокады на границе — Finance.ua
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Стало известно, сколько стоит украинским перевозчикам один день блокады на границе

Аграрный рынок
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Стало известно, сколько стоит украинским перевозчикам один день блокады на границе
Стало известно, сколько стоит украинским перевозчикам один день блокады на границе
Один день блокады польскими перевозчиками для украинских транспортных компаний стоит более 164 тысяч евро. На пунктах пропуска сейчас стоят 550 грузовиков.
Об этом в комментарии Новости. Live рассказала сотрудница Института экономических исследований Ирина Коссе.
В среднем один день простоя одной единицы грузового транспорта стоит 300−350 евро. В общей сложности через три пункта пропуска на границе с Польшей не смогли переехать 550 грузовиков.
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Поэтому в сумме для перевозчиков один день стоит 164 тыс. евро. Однако настоящая стоимость гораздо больше, потому что это убытки и для импортеров, и для экспортеров.
По словам Коссе, если в скором времени откроют границы, тогда все получат свою прибыль.
Напомним, что переговоры польских перевозчиков с украинским правительством 13 ноября не разрешили спор. Они заявили, что продолжат блокировать границу с Украиной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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