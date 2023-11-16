Количество фур, проезжающих через ПП на украинско-польской границе, уменьшилось на 20−25% с начала блокады — Finance.ua

Количество фур, проезжающих через ПП на украинско-польской границе, уменьшилось на 20−25% с начала блокады Сегодня 11:45 — Казна и Политика

С начала блокады трех пунктов пропуска на украинско-польской границе 6 ноября количество выезжающего из Украины грузового транспорта снизилось на 20−25%.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков на ежегодном общем собрании Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

«В цифрах скажу, что с момента этих протестов где-то на 20−25% суммарно снизилось количество выезжающего грузового транспорта. И сейчас такая критическая ситуация на Раве-Русской и Ягодине, на других пунктах пропуска, в том числе на Краковце. Там с помощью местной власти, не центральной, а местной, оно работает», — сказал Васьков.

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По его словам, на границе 15 ноября проходит очередной этап переговоров по вопросу блокады и условий ее отмены с участием главы Генерального директората по мобильности и транспорту Евросоюза DG Move Магды Копчинской и заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача.

«Безусловно, наша задача, чтобы он (вопрос блокады. — Ред.) был решен до середины декабря, потому что каждый день простоя — это негативные последствия для наших предпринимателей, для нашей экономики», — заявил Васьков.

Основное требование организаторов блокады на украинско-польской границе — вернуться к выдаче разрешений на грузоперевозки в Европейском Союзе для украинских перевозчиков и запретить регистрацию на территории Польши транспортных компаний с украинским капиталом, а также отменить уже выданные лицензии транспортным компаниям на территории Польши, рассказал Васьков.

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«Все требования не к нам. Мы, безусловно, не можем их согласовать, и именно поэтому пригласили руководителя DG Move Магду Копчинскую», — сказал замминистра.

Отвечая на вопрос о возможной блокаде пунктов пропуска со стороны Словакии и Венгрии, где перевозчики также недовольны ситуацией, он сказал, что «потенциально слышал, что уже наши перевозчики планируют присоединиться к забастовке на территории Украины. Против их перевозчиков».

Ранее сообщалось, что очереди на въезд перед заблокированными пунктами пропуска на украинско-польской границе с польской стороны составляют 40 км.

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