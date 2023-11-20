Поляки на границе блокируют гуманитарную помощь и цистерны с горючим — Мининфраструктуры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поляки на границе блокируют гуманитарную помощь и цистерны с горючим — Мининфраструктуры

31
Поляки на границе блокируют гуманитарную помощь и цистерны с горючим — Мининфраструктуры
Поляки на границе блокируют гуманитарную помощь и цистерны с горючим — Мининфраструктуры
Польские перевозчики, протестующие на границе, несмотря на обещания, блокируют прохождение гуманитарной помощи и цистерн с топливом.
Об этом написал в Facebook заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
«Заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов тоже не соответствуют действительности. Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях», — говорится в сообщении.
Читайте также
По его словам, информацию об этих случаях передают польским коллегам.
«Ожидаем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов», — добавил замминистра.
Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовых автомобилей в пунктах пропуска украино-польских границ. Основная причина такого радикального шага, по словам польской стороны, состоит в том, что Евросоюз украинским перевозчикам упростил правила для осуществления международных транспортных перевозок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
5 канал
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.