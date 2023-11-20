Поляки на границе блокируют гуманитарную помощь и цистерны с горючим — Мининфраструктуры Сегодня 17:20

Поляки на границе блокируют гуманитарную помощь и цистерны с горючим — Мининфраструктуры

Польские перевозчики, протестующие на границе, несмотря на обещания, блокируют прохождение гуманитарной помощи и цистерн с топливом.

Об этом написал в Facebook заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

«Заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов тоже не соответствуют действительности. Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях», — говорится в сообщении.

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По его словам, информацию об этих случаях передают польским коллегам.

«Ожидаем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов», — добавил замминистра.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовых автомобилей в пунктах пропуска украино-польских границ. Основная причина такого радикального шага, по словам польской стороны, состоит в том, что Евросоюз украинским перевозчикам упростил правила для осуществления международных транспортных перевозок.

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5 канал По материалам:

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