Поляки на границе блокируют гуманитарную помощь и цистерны с горючим — Мининфраструктуры
Польские перевозчики, протестующие на границе, несмотря на обещания, блокируют прохождение гуманитарной помощи и цистерн с топливом.
Об этом написал в Facebook заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
«Заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов тоже не соответствуют действительности. Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях», — говорится в сообщении.
По его словам, информацию об этих случаях передают польским коллегам.
«Ожидаем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов», — добавил замминистра.
Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовых автомобилей в пунктах пропуска украино-польских границ. Основная причина такого радикального шага, по словам польской стороны, состоит в том, что Евросоюз украинским перевозчикам упростил правила для осуществления международных транспортных перевозок.
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