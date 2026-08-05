Украина ищет альтернативы портам Одессы для экспорта зерна
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«Укрзализныця» ведет переговоры с соседними странами по расширению маршрутов для экспорта зерна на фоне российских атак на черноморские порты.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу компании Александра Перцовского.
Часть грузов уже перенаправляются в дунайские порты, румынскую Констанцу, а также через Словакию и Венгрию.
«Мы верим, что ситуация в портах Одессы улучшится, но продолжаем развивать альтернативные маршруты», — заявил Перцовский.
Альтернативные маршруты не могут заменить черноморские порты
В то же время, железная дорога вместе с дунайскими портами может перевезти лишь треть объемов, которые способны обрабатывать черноморские порты Украины, отметил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.
По его словам, по железной дороге можно экспортировать максимум 1 млн тонн зерна в месяц. Возможности дунайских портов ограничивает рекордно низкий уровень воды, усложняющий судоходство.
Около 90% украинских поставок зерна проходят через порты Одессы. По словам Высоцкого, полноценной альтернативы этому маршруту нет, а суда прекратили заходить в порты из-за прямых российских атак.