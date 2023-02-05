Польские банки продлили льготные условия для украинцев — Finance.ua

Польские банки продлили льготные условия для украинцев Сегодня 09:08 — Личные финансы

Польские банки продлили льготные условия для украинцев

Для украинских беженцев в Польше некоторые банки продлили льготные условия обслуживания счетов и карт на разные сроки — от нескольких месяцев до года.

Об этом сообщает yavp.pl.

Крупнейшие банки Польши еще с начала войны в Украине подготовили специальные предложения для граждан Украины, учитывая отсутствие у них документов и возможности оплаты комиссий. Также большинство финучреждений сделали украиноязычные версии своих мобильных приложений.

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Украинским беженцам вместе с временной защитой в Польше предоставили право на денежные выплаты, которые можно получить только через польские банки. В общей сложности статус получили 1,5 млн беженцев, сейчас в стране зарегистрировано почти 1 млн наших граждан, прибывших после начала войны. Следовательно, все они остаются клиентами польских банков.

Несколько банковских учреждений продлили действие специального предложения для наших граждан. В частности, речь идет об отмене комиссии за обслуживание счетов и карт, снятие наличных со всех банкоматов в Польше и за рубежом, в том числе в Украине.

PKO Bank Polski

Банк предлагает для граждан Украины «Счет без границ», который бесплатно обслуживается в течение 12 месяцев с даты открытия.

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При открытии счета не обязательно указывать адрес проживания в Польше и номер телефона. Также банк отменил комиссию за скорый перевод в банк Kredobank и за иностранные переводы в любой банк Украины. Предложение действует до конца июня 2023 года.

Bank Pekao

Специальное предложение для граждан Украины продлили еще на 1 год тоже. Речь идет о нулевой комиссии за обслуживание счетов, карт, снятие наличных во всех банкоматах в Польше и за рубежом, в том числе в Украине.

В общем, льготные условия действуют в течение 2 лет с даты заключения договора. Бесплатные переводы из Украины в Украину все клиенты банка смогут делать до конца 2023 года.

VeloBank

До конца июня этот банк не будет начислять ежемесячную комиссию за обслуживание карт и счетов в польских злотых, евро, долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

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Украинцы также могут бесплатно вносить и снимать наличные деньги в отделениях банка и с платежных счетов банка для граждан Украины — в злотых и иностранной валюте. Также украинские клиенты могут бесплатно снимать и вносить наличные деньги в банкоматах, делать переводы в Украину без комиссии.

Santander

Банк предлагает бесплатный доступ к личному кабинету с пакетом услуг для граждан Украины:

нулевой комиссией за переводы в/из украинских банков;

освобождение корпоративных клиентов от комиссий за ведение счета компании в злотых;

за ведение счета компании в валюте, за дебетовую карту компании для счетов в злотых и иностранной валюте;

за обслуживание корпоративных карт, выпущенных с 1 марта 2022 года.

Льготное предложение для украинцев будет действовать до конца апреля 2023 года.

Большинство других банков будут обслуживать счета граждан Украины в течение года с момента открытия счета или до конца февраля 2023 года.

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