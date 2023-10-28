Польская железнодорожная компания хочет открыть еще один маршрут в Украину — Finance.ua

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Польская железнодорожная компания хочет открыть еще один маршрут в Украину

Фондовый рынок
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Польская железнодорожная компания хочет открыть еще один маршрут в Украину
Польская железнодорожная компания хочет открыть еще один маршрут в Украину
Частный польский железнодорожный перевозчик SKPL Cargo подал заявку в Управление железнодорожного транспорта Польши о своей готовности выполнять пассажирские железнодорожные перевозки на маршруте от Сянока до приграничного города Кросценко и дальше в Хиров в Украине.
Напомним, с 15 октября 2023 года компания SKPL Cargo уже начала выполнять пассажирские рейсы на маршруте Рава-Русская-Варшава. И вот сейчас выступила с новой инициативой.
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Заявка о готовности выполнять пассажирские железнодорожные перевозки по маршруту от Сянока до Хирова предусматривает курсирование поездов с 15 декабря 2024 года по 14 декабря 2029 года.
В SKPL Cargo считают, что в украинский Хиров нужно запускать по крайней мере два поезда: один из Сянока, другой — из Перемышля. Говорят, что инфраструктура для этого уже готова, поскольку железнодорожные пути к Хирову по обоим направлениям уже отремонтированы. Правда, когда удастся запустить новые сообщения между Польшей и Украиной, пока сказать сложно. В SKPL Cargo признаются, что это скорее вопрос к правительствам обеих стран и органам местного самоуправления из приграничных районов.
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Сейчас SKPL курсирует от Сянока до границы с Украиной. Продление поездов в украинский Хиров открыло бы совершенно новый международный коридор, который позволил бы украинцам из карпатского региона легче попасть в Польшу.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
uamedia
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