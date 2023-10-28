Польская железнодорожная компания хочет открыть еще один маршрут в Украину — Finance.ua

Польская железнодорожная компания хочет открыть еще один маршрут в Украину Сегодня 05:49 — Фондовый рынок

Польская железнодорожная компания хочет открыть еще один маршрут в Украину

Частный польский железнодорожный перевозчик SKPL Cargo подал заявку в Управление железнодорожного транспорта Польши о своей готовности выполнять пассажирские железнодорожные перевозки на маршруте от Сянока до приграничного города Кросценко и дальше в Хиров в Украине.

Напомним, с 15 октября 2023 года компания SKPL Cargo уже начала выполнять пассажирские рейсы на маршруте Рава-Русская-Варшава. И вот сейчас выступила с новой инициативой.

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Заявка о готовности выполнять пассажирские железнодорожные перевозки по маршруту от Сянока до Хирова предусматривает курсирование поездов с 15 декабря 2024 года по 14 декабря 2029 года.

В SKPL Cargo считают, что в украинский Хиров нужно запускать по крайней мере два поезда: один из Сянока, другой — из Перемышля. Говорят, что инфраструктура для этого уже готова, поскольку железнодорожные пути к Хирову по обоим направлениям уже отремонтированы. Правда, когда удастся запустить новые сообщения между Польшей и Украиной, пока сказать сложно. В SKPL Cargo признаются, что это скорее вопрос к правительствам обеих стран и органам местного самоуправления из приграничных районов.

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Сейчас SKPL курсирует от Сянока до границы с Украиной. Продление поездов в украинский Хиров открыло бы совершенно новый международный коридор, который позволил бы украинцам из карпатского региона легче попасть в Польшу.

uamedia По материалам:

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