Украинские предприниматели в Польше стремительно наращивают уплату социальных взносов — Finance.ua

Украинские предприниматели в Польше стремительно наращивают уплату социальных взносов Сегодня 07:42 — Мир

Украинские предприниматели в Польше стремительно наращивают уплату социальных взносов

Украинские предприниматели в Польше по итогам 2022 года уплатили социальные взносы в Учреждение социального страхования Польши (ZUS) в размере 4 млрд злотых ($927 млн), а в этом году ожидается рост платежей на 50% - до 6 млрд злотых.

Об этом сообщила уполномоченная правительства Польши по вопросам польско-украинского сотрудничества в сфере развития Ядвига Эмилевич.

По ее словам, в Польше зарегистрировано 30 тысяч украинских предпринимателей. Такую динамику поступлений социальных взносов необходимо учитывать в дискуссии о преференциях и помощи для граждан Украины, отметила уполномоченная.

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Эмилевич отметила, что развитию украинского бизнеса в Польше способствовало Польское агентство инвестиций и торговли, киевское представительство которого с началом войны было временно перенесено в Варшаву. Там же был создан центр поддержки украинского бизнеса и открыто представительство «Дія.Бізнес».

Она отметила, что зарегистрированный в Польше украинский бизнес пробует работать на две страны.

«Многие украинские фирмы рассматривают польский рынок как первый перед выходом на европейский рынок. Мы должны делать что-то похожее и рассматривать украинских предпринимателей в Польше как возможных партнеров польских компаний в Украине», — сказала уполномоченная.

По ее словам, еще одной возможностью для польского бизнеса является то обстоятельство, что многие товары, ранее производившиеся иностранными компаниями непосредственно в Украине, сегодня производятся на мощностях в Польше.

«Сегодня крупный французский, немецкий или американский капитал боится выхода на рынок Украины, которого он не знает. Но очень хорошо знает Польшу как тихую гавань для бизнеса, и присоединяться к восстановлению Украины они будут из Польши. Для нас это большой шанс. Ключевую роль в этом процессе играет Польское агентство по инвестициям и торговле», — добавила Эмилевич.

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