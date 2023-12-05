Польша заявила о намерении стать лидером в Европе по строительству малых ядерных реакторов — Finance.ua

Польша заявила о намерении стать лидером в Европе по строительству малых ядерных реакторов
Польская компания Orlen Synthos Green Energy, планирующая строить реакторы по технологии SMR, начинает сотрудничество с компанией из ОАЭ — Emirates Nuclear Energy Corporation.
Об этом сообщает Польское радио.
Президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что у его страны есть амбиции стать европейским лидером в строительстве малых ядерных реакторов (SMR).
Как подчеркнул политик, такое стремление связано с убеждением, что малые реакторы станут идеальным дополнением к большим АЭС.
Анджей Дуда напомнил, что компания Orlen Synthos Green Energy, представители которой также присутствуют на COP28, намерена строить реакторы по технологии SMR.
Лидер Польши отметил сотрудничество польской компании с компаниями США и Канады.
«Я радуюсь, потому что Orlen Synthos Green Energy также начинает сотрудничество с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов — Emirates Nuclear Energy Corporation. ОАЭ, хозяева этого климатического саммита, только что завершили строительство своей первой крупной атомной электростанции. Это лучшим образом показывает, что атомная энергетика имеет будущее во всем мире», — добавил польский президент.
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