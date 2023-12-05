Польша заявила о намерении стать лидером в Европе по строительству малых ядерных реакторов — Finance.ua

Польша заявила о намерении стать лидером в Европе по строительству малых ядерных реакторов Сегодня 06:25 — Энергетика

Польша заявила о намерении стать лидером в Европе по строительству малых ядерных реакторов

Польская компания Orlen Synthos Green Energy, планирующая строить реакторы по технологии SMR, начинает сотрудничество с компанией из ОАЭ — Emirates Nuclear Energy Corporation.

Об этом сообщает Польское радио

Президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что у его страны есть амбиции стать европейским лидером в строительстве малых ядерных реакторов (SMR).

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Как подчеркнул политик, такое стремление связано с убеждением, что малые реакторы станут идеальным дополнением к большим АЭС.

Анджей Дуда напомнил, что компания Orlen Synthos Green Energy, представители которой также присутствуют на COP28, намерена строить реакторы по технологии SMR.

Лидер Польши отметил сотрудничество польской компании с компаниями США и Канады.

«Я радуюсь, потому что Orlen Synthos Green Energy также начинает сотрудничество с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов — Emirates Nuclear Energy Corporation. ОАЭ, хозяева этого климатического саммита, только что завершили строительство своей первой крупной атомной электростанции. Это лучшим образом показывает, что атомная энергетика имеет будущее во всем мире», — добавил польский президент.

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