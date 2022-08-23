Польша выделит украинцам 64 миллиона гривен: кто сможет получить деньги — Finance.ua
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Польша выделит украинцам 64 миллиона гривен: кто сможет получить деньги

Личные финансы
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Польша выделит украинцам 64 миллиона гривен: кто сможет получить деньги
Польша выделит украинцам 64 миллиона гривен: кто сможет получить деньги
В Польше выплатят новую финансовую помощь украинским женщинам и детям, которые пострадали из-за вторжения россии в Украину. Распределением денежных выплат будет заниматься Фонд имени блаженного Климентия Шептицкого, сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Какую сумму и кто будет выплачивать украинцам?

Как сказано на странице организации, финансовая поддержка будет оказана детям-сиротам, оставшимся без родителей из-за войны, и женщинам, которых освободили из плена российских оккупантов.
Проект финансируется за счет денег из общего резерва государственного бюджета Польши. Общая сумма — 8 миллионов 270 тысяч злотых (более 64 миллионов гривен).
Женщинам, которые побывали в плену у россиян, выплатят единовременную помощь в размере 10 тысяч злотых (80 тысяч гривен). Также финансовая поддержка будет оказана детям до 18 лет, у которых оба родителя или один из них, если он был единственным опекуном ребенка, погибли в результате войны в Украине.
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Сиротам будут выплачивать примерно по 720 злотых (5,7 тысяч гривен) ежемесячно. Предполагается, что выплаты получат 1600 украинских детей.
Еще Фонд Шептицкого будет оказывать психологическую и реабилитационную помощь женщинам, часть из них смогут отправиться в оздоровительно-реабилитационный лагерь осенью 2022 года.

Как получить выплаты?

Заявки на помощь можно подать онлайн на сайте Фонда. Там нужно заполнить специальную форму и внести такую информацию:
  • копию паспорта;
  • электронную почту;
  • личный номер телефона;
  • адрес проживания;
  • документ, подтверждающий право опеки над ребенком со стороны опекуна / письмо-сообщения от Национального информационного бюро об освобождении из плена.
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Денежные выплаты будут предоставляться до конца декабря 2022 года, а подать заявку можно до 30 ноября этого года, до момента исчерпания средств, предназначенных на выплаты, если это произойдет раньше. Финансовая поддержка будет оказана детям до 18 лет, у которых оба родителя или один из них, если он был единственным опекуном ребенка, погибли в результате войны в Украине.
Помимо единовременной выплаты, женщины, освобожденные из плена, могут получить психологические или психиатрические консультации. Заявку следует подать до 20 сентября. Эти женщины также смогут поехать в лагерь отдыха и реабилитации.
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По материалам:
Фокус
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