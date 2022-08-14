Выплаты для украинцев в Польше: в каком случае придется вернуть деньги — Finance.ua
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Выплаты для украинцев в Польше: в каком случае придется вернуть деньги

Личные финансы
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Выплаты для украинцев в Польше: в каком случае придется вернуть деньги
Выплаты для украинцев в Польше: в каком случае придется вернуть деньги
Украинцы, которые прибыли в Польшу после 24 февраля и получают финансовую помощь от Управления социального страхования (ZUS), могут потерять право на выплаты, а в некоторых случаях средства даже придется вернуть.
Кто может потерять выплаты? Помощь от ZUS (500+ или Семейный капитал опекунчий (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) предоставляется украинцам с детьми, и если покинуть Польшу более чем на 30 дней, то право на выплаты теряется. Следовательно, помощь 500+ не будет поступать получателю с месяца, следующего за месяцем, в котором он уехал из Польши.

Кому придется вернуть помощь ZUS

Если украинцу была выплачена помощь за месяц, следующий за месяцем, в котором гражданин уехал из Польши, выплату нужно вернуть.
Выплаченные средства следует вернуть в Заведение социального страхования на банковский счет: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Если перевод осуществляется с зарубежного банковского счета, например, с украинского, перед номером счета нужно добавить PL (т.е. PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). Дополнительно в данных платежа следует указать код BIC (SWIFT): BPKOPLPW. В назначении платежа указать имя и фамилию получателя помощи, номер дела, а также приписку: 500.

Как уведомить ZUS о выезде с территории Польши:

Украинские переселенцы, которые планируют уехать из Польши — домой или в другие страны, должны уведомить о своем выезде из страны польское Управление социального страхования (ZUS). Делать это нужно не всем, а только тем, кто получает помощь или подал заявку на выплаты ZUS. Сообщить о выезде из Польши можно:
  • онлайн на портале PUE ZUS;
  • лично в отделении ZUS по месту жительства.
Вот инструкция для подачи заявления онлайн:
  • зайти и авторизоваться на портале PUE ZUS;
  • нажать Общее (Ogólny) и выбрать Застрахованное лицо (Ubezpieczony) или Получатель помощи (Świadczeniobiorca);
  • в боковом меню Dokumenty i wiadomości (Документы и сообщения) найти пункт Dokumenty robocze (Рабочие документы) — Utwórz nowy (Создать новый);
  • в списке новых документов выбрать Pismo ogólne POG (Общее письмо POG) — нажать Utwórz dokument (Создать документ) — согласиться с сообщением.
* Если на странице есть только вкладка Общее (Ogólny), то для оформления заявления нажмите Inna — Moje dane z profilu PUE (Другое — Мои данные из профиля PUE). Далее будет сформирован бланк заявления POG — информация автоматически подтянется из базы профиля PUE.
  • выберите тип письма Rodzaj pisma — INFORMACJA (Информация);
  • затем данные следует вводить вручную;
  • укажите тему письма Tytuł pisma, например Уведомление о выезде из Польши;
  • опишите свое дело (Opis sprawy) и назовите тип помощи, которую получаете или на которую подали заявление. Укажите дату выезда;
  • Нажмите кнопку Sprawdź (Проверить). Система подскажет, если вы что-то не заполнили;
  • сохраните заявление и закройте бланк;
  • отправьте (Wyślij) заявление и укажите способ получения ответа;
  • подписать заявление доверенным профилем или с помощью профиля PUE;
  • заявка автоматически поступит в ZUS.
Чтобы написать заявление о выезде, нужно прийти в отделение ZUS по месту жительства и подать письменное заявление. Список отделений ZUS по ссылке.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
ua.news
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