Выплаты для украинцев в Польше: в каком случае придется вернуть деньги — Finance.ua

Выплаты для украинцев в Польше: в каком случае придется вернуть деньги Сегодня 19:06 — Личные финансы

Выплаты для украинцев в Польше: в каком случае придется вернуть деньги

Украинцы, которые прибыли в Польшу после 24 февраля и получают финансовую помощь от Управления социального страхования (ZUS), могут потерять право на выплаты, а в некоторых случаях средства даже придется вернуть.

Кто может потерять выплаты? Помощь от ZUS (500+ или Семейный капитал опекунчий (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) предоставляется украинцам с детьми, и если покинуть Польшу более чем на 30 дней, то право на выплаты теряется. Следовательно, помощь 500+ не будет поступать получателю с месяца, следующего за месяцем, в котором он уехал из Польши.

Кому придется вернуть помощь ZUS

Если украинцу была выплачена помощь за месяц, следующий за месяцем, в котором гражданин уехал из Польши, выплату нужно вернуть.

Выплаченные средства следует вернуть в Заведение социального страхования на банковский счет: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Если перевод осуществляется с зарубежного банковского счета, например, с украинского, перед номером счета нужно добавить PL (т.е. PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). Дополнительно в данных платежа следует указать код BIC (SWIFT): BPKOPLPW. В назначении платежа указать имя и фамилию получателя помощи, номер дела, а также приписку: 500.

Как уведомить ZUS о выезде с территории Польши:

Украинские переселенцы, которые планируют уехать из Польши — домой или в другие страны, должны уведомить о своем выезде из страны польское Управление социального страхования (ZUS). Делать это нужно не всем, а только тем, кто получает помощь или подал заявку на выплаты ZUS. Сообщить о выезде из Польши можно:

онлайн на портале PUE ZUS;

лично в отделении ZUS по месту жительства.

Вот инструкция для подачи заявления онлайн:

зайти и авторизоваться на портале PUE ZUS;

нажать Общее (Ogólny) и выбрать Застрахованное лицо (Ubezpieczony) или Получатель помощи (Świadczeniobiorca);

в боковом меню Dokumenty i wiadomości (Документы и сообщения) найти пункт Dokumenty robocze (Рабочие документы) — Utwórz nowy (Создать новый);



в списке новых документов выбрать Pismo ogólne POG (Общее письмо POG) — нажать Utwórz dokument (Создать документ) — согласиться с сообщением.

* Если на странице есть только вкладка Общее (Ogólny), то для оформления заявления нажмите Inna — Moje dane z profilu PUE (Другое — Мои данные из профиля PUE). Далее будет сформирован бланк заявления POG — информация автоматически подтянется из базы профиля PUE.

выберите тип письма Rodzaj pisma — INFORMACJA (Информация);

затем данные следует вводить вручную;

укажите тему письма Tytuł pisma, например Уведомление о выезде из Польши;

опишите свое дело (Opis sprawy) и назовите тип помощи, которую получаете или на которую подали заявление. Укажите дату выезда;

Нажмите кнопку Sprawdź (Проверить). Система подскажет, если вы что-то не заполнили;

сохраните заявление и закройте бланк;

отправьте (Wyślij) заявление и укажите способ получения ответа;

подписать заявление доверенным профилем или с помощью профиля PUE;

заявка автоматически поступит в ZUS.

Чтобы написать заявление о выезде, нужно прийти в отделение ZUS по месту жительства и подать письменное заявление. Список отделений ZUS по ссылке

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