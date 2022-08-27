Сколько заробитчан из Польши переводят деньги в Украину — опрос (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько заробитчан из Польши переводят деньги в Украину — опрос (инфографика)

Валюта
100
В Польше опросили трудоустроенных украинцев — 74,5% присылают средства своим родственникам в Украину, из них 35,4% респондентов присылают на родину более половины заработка, а 39,1% — меньше половины.
Об этом пишет аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, где и предоставили работу респондентам.
В опросе приняло участие 1550 украинцев, легально работающих с начала полномасштабной войны.
Не присылают вообще всего 10,9%.
Однако 14,6% респондентов перевезли семьи в Польшу, поэтому и пропала потребность в денежных переводах.
Место для вашей рекламы
Согласно статистике Нацбанка, по итогам трех кварталов 2021 года среди стран, из которых направляются средства в Украину, больше всего поступило из Польши — это 4,3 млрд долларов. А за первые полгода в Украину перечислили почти $6,5 млрд, что на 6,2% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 года.
Сколько заробитчан из Польши переводят деньги в Украину — опрос (инфографика)
Средняя зарплата на рабочих специальностях, которые преимущественно занимают украинцы, составляет 28 — 32 тыс. грн в месяц (это 3500 — 4000- злотых).
Доходы украинцев упали более чем на треть из-за курса валюты. В то же время невозможность мужчинам пересекать границу ради заработка подталкивает женщин к решению ехать работать в европейские страны и поддерживать деньгами свои семьи в Украине. Мы прогнозируем рост зарплат в Польше осенью, и мы убеждены, что это непременно станет толчком для переводов еще больших средств для поддержки своих родственников и экономики Украины в целом.
говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства трудоустройства Gremi Personal.

В агентстве также добавляют, что не стоит ожидать обвала валютных переводов в Украину из-за невозможности мужчин ездить на заработки. Ведь в этом году в Европе уже трудоустроено очень много женщин, поэтому они в значительной степени компенсируют этот недостаток.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что с начала полномасштабной войны статус временной защиты в Польше получили 1 миллион 234,7 тысячи украинских беженцев.
  • Из них официально трудоустроились только 372 тысячи украинцев — об этом свидетельствуют данные Министерства семьи и социальной политики Республики Польша и УВКБ ООН.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.