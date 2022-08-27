Сколько заробитчан из Польши переводят деньги в Украину — опрос (инфографика) Сегодня 08:14 — Валюта

В Польше опросили трудоустроенных украинцев — 74,5% присылают средства своим родственникам в Украину, из них 35,4% респондентов присылают на родину более половины заработка, а 39,1% — меньше половины.

Об этом пишет аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, где и предоставили работу респондентам.

В опросе приняло участие 1550 украинцев, легально работающих с начала полномасштабной войны.

Не присылают вообще всего 10,9%.

Однако 14,6% респондентов перевезли семьи в Польшу, поэтому и пропала потребность в денежных переводах.

Согласно статистике Нацбанка, по итогам трех кварталов 2021 года среди стран, из которых направляются средства в Украину, больше всего поступило из Польши — это 4,3 млрд долларов. А за первые полгода в Украину перечислили почти $6,5 млрд, что на 6,2% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 года.

Средняя зарплата на рабочих специальностях, которые преимущественно занимают украинцы, составляет 28 — 32 тыс. грн в месяц (это 3500 — 4000- злотых).

Доходы украинцев упали более чем на треть из-за курса валюты. В то же время невозможность мужчинам пересекать границу ради заработка подталкивает женщин к решению ехать работать в европейские страны и поддерживать деньгами свои семьи в Украине. Мы прогнозируем рост зарплат в Польше осенью, и мы убеждены, что это непременно станет толчком для переводов еще больших средств для поддержки своих родственников и экономики Украины в целом. говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства трудоустройства Gremi Personal.

В агентстве также добавляют, что не стоит ожидать обвала валютных переводов в Украину из-за невозможности мужчин ездить на заработки. Ведь в этом году в Европе уже трудоустроено очень много женщин, поэтому они в значительной степени компенсируют этот недостаток.

Справка Finance.ua:

Напомним, что с начала полномасштабной войны статус временной защиты в Польше получили 1 миллион 234,7 тысячи украинских беженцев.

Из них официально трудоустроились только 372 тысячи украинцев — об этом свидетельствуют данные Министерства семьи и социальной политики Республики Польша и УВКБ ООН.

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