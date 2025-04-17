Польша расширяет железнодорожный терминал «Славкув» как стратегический объект для восстановления Украины — Finance.ua

Польша расширяет железнодорожный терминал «Славкув» как стратегический объект для восстановления Украины Сегодня 06:26

Польша начала работу по строительству железнодорожного терминала «Славкув» в Силезском воеводстве (юг страны) с мыслью о предстоящем восстановлении Украины.

Об этом во время выступления на Европейском форуме новых идей (EFNI) в Варшаве заявил глава польского правительства Дональд Туск.

«Мы очень интенсивно приступили к работе над терминалом „Славкув“. Это место имеет и может иметь очень большое значение. Там заканчивается широкий путь с востока, и многие компании, не только из Западной Европы, точили на него зубы», — сказал Туск.

По его словам, эта инфраструктура является «очень лакомым куском», поэтому польское правительство приняло решение, что «надзор за развитием и инвестициями в этом месте на 100% будут иметь поляки, польские компании, польское государство».

Читайте также Украину и ЕС соединит сверхскоростная железная дорога — сроки

«Мы будем на этом зарабатывать. Таким образом, Польша и весь мир помогут в восстановлении Украины, ведь „Славкув“ и этот терминал будут ключевым местом с точки зрения логистики и транспорта», — констатировал польский премьер.

Напомним, предыдущее правительство Польши в мае 2022 года заявляло, что Польша готова расширить собственную железнодорожную инфраструктуру для транспортировки заблокированного россией украинского зерна на Ближний Восток и страны Африки, и потребуется для этого «нескольких месяцев».

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.