Польша расширяет железнодорожный терминал «Славкув» как стратегический объект для восстановления Украины — Finance.ua
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Польша расширяет железнодорожный терминал «Славкув» как стратегический объект для восстановления Украины

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Польша начала работу по строительству железнодорожного терминала «Славкув» в Силезском воеводстве (юг страны) с мыслью о предстоящем восстановлении Украины.
Об этом во время выступления на Европейском форуме новых идей (EFNI) в Варшаве заявил глава польского правительства Дональд Туск.
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«Мы очень интенсивно приступили к работе над терминалом „Славкув“. Это место имеет и может иметь очень большое значение. Там заканчивается широкий путь с востока, и многие компании, не только из Западной Европы, точили на него зубы», — сказал Туск.
По его словам, эта инфраструктура является «очень лакомым куском», поэтому польское правительство приняло решение, что «надзор за развитием и инвестициями в этом месте на 100% будут иметь поляки, польские компании, польское государство».
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«Мы будем на этом зарабатывать. Таким образом, Польша и весь мир помогут в восстановлении Украины, ведь „Славкув“ и этот терминал будут ключевым местом с точки зрения логистики и транспорта», — констатировал польский премьер.
Напомним, предыдущее правительство Польши в мае 2022 года заявляло, что Польша готова расширить собственную железнодорожную инфраструктуру для транспортировки заблокированного россией украинского зерна на Ближний Восток и страны Африки, и потребуется для этого «нескольких месяцев».
По материалам:
Укрінформ
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