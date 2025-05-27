Польша не заинтересована в импорте украинского зерна: что это значит для соглашения с ЕС — Finance.ua

Польша не заинтересована в импорте украинского зерна: что это значит для соглашения с ЕС Сегодня 20:22 — Аграрный рынок

Польша не заинтересована в импорте украинского зерна: что это значит для соглашения с ЕС

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что Варшава не заинтересована в импорте зерна из Украины из-за собственных больших объемов экспорта. Новое торговое соглашение между ЕС и Украиной должно учитывать аграрные интересы разных стран блока.

Об этом сообщает Bankier.

Соглашение о новых торговых отношениях между ЕС и Украиной потребует деликатного подхода из-за разных интересов стран-членов в сфере агрополитики.

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По словам Секерского, Польша не заинтересована в импорте украинского зерна, поскольку является мощным экспортером — ежегодно страна поставляет на внешние рынки 12−13 миллионов тонн зерновых и кукурузы.

В то же время в импорте заинтересованы другие страны ЕС, в том числе Испания, Португалия, Италия, Греция, Нидерланды и Германия.

«Все это должно быть очень деликатно проработано в торговых отношениях», — подчеркнул министр.

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Напомним, 6 июня истекает срок действия действующей торговой либерализации между ЕС и Украиной. Вместо нее будут введены временные меры, которые частично вернут правила торговли до довоенного уровня, но сохранят отдельные льготы для украинской стороны.

Эти временные условия будут действовать до заключения нового торгового соглашения между Украиной и Евросоюзом.

Европейская комиссия уже приступила к подготовительным консультациям с Киевом, а активная фаза переговоров ожидается во второй половине года.

Діло По материалам:

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