Польша не заинтересована в импорте украинского зерна: что это значит для соглашения с ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша не заинтересована в импорте украинского зерна: что это значит для соглашения с ЕС

Аграрный рынок
23
Польша не заинтересована в импорте украинского зерна: что это значит для соглашения с ЕС
Польша не заинтересована в импорте украинского зерна: что это значит для соглашения с ЕС
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что Варшава не заинтересована в импорте зерна из Украины из-за собственных больших объемов экспорта. Новое торговое соглашение между ЕС и Украиной должно учитывать аграрные интересы разных стран блока.
Об этом сообщает Bankier.
Соглашение о новых торговых отношениях между ЕС и Украиной потребует деликатного подхода из-за разных интересов стран-членов в сфере агрополитики.
Читайте также
По словам Секерского, Польша не заинтересована в импорте украинского зерна, поскольку является мощным экспортером — ежегодно страна поставляет на внешние рынки 12−13 миллионов тонн зерновых и кукурузы.
В то же время в импорте заинтересованы другие страны ЕС, в том числе Испания, Португалия, Италия, Греция, Нидерланды и Германия.
«Все это должно быть очень деликатно проработано в торговых отношениях», — подчеркнул министр.
Читайте также
Напомним, 6 июня истекает срок действия действующей торговой либерализации между ЕС и Украиной. Вместо нее будут введены временные меры, которые частично вернут правила торговли до довоенного уровня, но сохранят отдельные льготы для украинской стороны.
Эти временные условия будут действовать до заключения нового торгового соглашения между Украиной и Евросоюзом.
Европейская комиссия уже приступила к подготовительным консультациям с Киевом, а активная фаза переговоров ожидается во второй половине года.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems