Туск не исключает закрытия границы, если Германия будет возвращать мигрантов в Польшу — Finance.ua

Туск не исключает закрытия границы, если Германия будет возвращать мигрантов в Польшу Сегодня 19:44

Польша не исключает закрытия границы с Германией, если немецкие власти будут продолжать возвращать Варшаве нелегальных мигрантов.

Об этом в эфире TVP Info заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает Укринформ.

Как отметил польский премьер, он проинформировал канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Польша не будет принимать из-за западной границы никаких нелегальных мигрантов.

«Я сказал немцам: если вы попытаетесь оперебрасывать нам мигрантов, то я в конце концов применю 72-ю статью, которая позволит временно, из соображений безопасности, прекратить все договорные обязательства, чтобы они это понимали, и они это понимают», — подчеркнул Туск

Как известно, польский премьер инициировал в Сейме продление еще на 60 дней отказ принимать заявления о предоставлении убежища от мигрантов на польско-белорусской границе.

Канцлер Германии Мерц во время предвыборной кампании заявлял, что нелегальных мигрантов не будут пропускать в ФРГ с первого дня его пребывания в должности, поскольку заявления о предоставлении убежища должны быть рассмотрены в других государствах-членах ЕС, граничащих с Германией.

Укрінформ По материалам:

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