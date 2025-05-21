Туск не исключает закрытия границы, если Германия будет возвращать мигрантов в Польшу — Finance.ua
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Туск не исключает закрытия границы, если Германия будет возвращать мигрантов в Польшу

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Польша не исключает закрытия границы с Германией, если немецкие власти будут продолжать возвращать Варшаве нелегальных мигрантов.
Об этом в эфире TVP Info заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает Укринформ.
Как отметил польский премьер, он проинформировал канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Польша не будет принимать из-за западной границы никаких нелегальных мигрантов.
«Я сказал немцам: если вы попытаетесь оперебрасывать нам мигрантов, то я в конце концов применю 72-ю статью, которая позволит временно, из соображений безопасности, прекратить все договорные обязательства, чтобы они это понимали, и они это понимают», — подчеркнул Туск.
Как известно, польский премьер инициировал в Сейме продление еще на 60 дней отказ принимать заявления о предоставлении убежища от мигрантов на польско-белорусской границе.
Канцлер Германии Мерц во время предвыборной кампании заявлял, что нелегальных мигрантов не будут пропускать в ФРГ с первого дня его пребывания в должности, поскольку заявления о предоставлении убежища должны быть рассмотрены в других государствах-членах ЕС, граничащих с Германией.
По материалам:
Укрінформ
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