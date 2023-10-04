Польша не в приоритете: Мининфраструктуры назвало лучшие направления для развития экспорта — Finance.ua

Польша не в приоритете: Мининфраструктуры назвало лучшие направления для развития экспорта
Самыми перспективными направлениями для транзита агропродукции, а значит, и для развития экспортной инфраструктуры, Украина считает Румынию и Молдову. При этом развивать инфраструктуру в направлении Польши на данный момент не имеет смысла.
Об этом заявил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков на конференции «Будущее украинского экспорта».
По словам Кубракова, украинское правительство сейчас работает над логистическими проектами в направлении Молдовы и Румынии. Эти страны не рассматривают Украину как конкурента и почувствовали, что могут зарабатывать на транзите, добавил министр.
Кубраков отметил, что Румыния ожидает поступление средств от Еврокомиссии для модернизации и развития своей транспортной инфраструктуры. Хотя для Украины этот логистический путь более дорог, но в таких проектах есть смысл, поскольку Румыния и Молдова демонстрируют заинтересованность в сотрудничестве.
По словам министра, сейчас Украина имеет много инициатив на Дунае: там, в частности, запланировано строительство пунктов пропуска и достройка железнодорожной инфраструктуры в направлении Молдовы.
В то же время польское направление также остается важным для украинского экспорта, но по сравнению с прошлым годом объемы перевозок по железной дороге упали вдвое.
Поэтому, по мнению министра, дополнительно развивать железнодорожную инфраструктуру в направлении Польши нет смысла при нынешнем уровне загрузки.
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