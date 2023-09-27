Экспорт зерна в соседние страны ЕС: Украина вводит новый механизм — Finance.ua

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Экспорт зерна в соседние страны ЕС: Украина вводит новый механизм

Казна и Политика
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Экспорт зерна в соседние страны ЕС: Украина вводит новый механизм
Экспорт зерна в соседние страны ЕС: Украина вводит новый механизм
Украинское правительство приняло постановление о внедрении нового механизма верификации и согласования четырех групп украинского аграрного экспорта.
Как сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина представила свой план разрешения зернового кризиса, который поддержала Еврокомиссия.
«Сегодня подписываем постановление о внедрении механизма верификации и согласования 4-х групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран. Уже готовим к подписанию такие документы с Румынией и Болгарией. Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и соглашения об ассоциации и не вводили односторонних ограничений». Спасибо за это. Украина очень ценит ответственное партнерство", — сказал Шмыгаль.
По его словам, 28 сентября будет следующая встреча координационной платформы по экспорту и транзиту, где финализируют эти предложения, чтобы план начал действовать как можно быстрее.
Он также отметил, что четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. Шмыгаль добавил, что это не имеет ни логического, ни экономического объяснения.
Он не уточнил, какая страна не поддержала предложенный механизм контроля экспорта украинского зерна.
«Благодарю всех соседей, которые открыты к компромиссу. В свою очередь, всегда готовы идти на конструктивный диалог. Именно на диалог, а не на политические игры, где ставка слишком высока — наше единство и наша солидарность», — сказал премьер-министр.

Зерновой конфликт — последние новости

Этой весной ряд европейских стран в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна.
В сентябре Европейская комиссия отменила ограничения на ввоз украинского зерна в эти страны. Однако Словакия, Польша и Венгрия все равно ввели национальный запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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