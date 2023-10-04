Кубраков назвал самый быстрый путь к улучшению экономики — Finance.ua
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Кубраков назвал самый быстрый путь к улучшению экономики

Казна и Политика
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Кубраков назвал самый быстрый путь к улучшению экономики
Кубраков назвал самый быстрый путь к улучшению экономики
Возобновление полноценной работы глубоководных портов является самым быстрым путем улучшения экономической ситуации в Украине, поскольку доступ аграрных, металлургических и других компаний к логистике существенно расширит экспортные возможности и увеличит валютные поступления в страну.
Об этом заявил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на конференции «Будущее украинского экспорта».
«Нам нужно восстановление экономики. Можно много говорить о страховании и инвестиционных проектах, мы понимаем, что это тоже важно. Но есть один фактор, который может быстро и существенно изменить ситуацию — это восстановление нормальной логистики и работы глубоководных портов Украины. В этом случае аграрный рынок зарабатывает больше, получает совсем другую маржу, может конкурировать и инвестировать, также металлургическая отрасль может начать работать уже не на 20−30% (от мощности — Ред.), а это миллиарды долларов валютной выручки — около 1,6 млрд долл. дополнительных поступлений ежемесячно», — пояснил министр.
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В настоящее время в Черном море действует временный коридор для гражданских судов, установленный ВМС ВСУ совместно с Министерством инфраструктуры. По нему уже прошли несколько судов с агро- и металлургической продукцией, заблокированных в портах Большой Одессы с начала полномасштабного вторжения, а также суда, загруженные в украинских портах уже после выхода россии из черноморской зерновой инициативы. В общей сложности, как сообщил Кубраков, речь идет о 10 кораблях.
По словам министра, сейчас власти ведут переговоры с правительствами США и Великобритании о применении механизмов, которые могут снизить стоимость страхования для грузовладельцев в Украине. Кроме того, руководство государства работает с партнерами над усилением возможностей ПВО в южном регионе, чтобы защитить портовую инфраструктуру от российских обстрелов.
«Мы ожидаем, что будет существенное улучшение ПВО в этих направлениях», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • ранее в Федерации работодателей Украины (ФРУ) опубликовали данные, согласно которым полная разблокировка черноморских портов Украины для всех видов грузов даст Украине рост ВВП на 15%, 200 миллиардов гривен дополнительных налоговых поступлений в год и более 25 миллиардов долларов дополнительной валютной выручки ежегодно;
  • напомним, на днях британская разведка сообщила, что разрушительные и хорошо скоординированные удары Сил обороны Украины по штабу рф в Севастополе нанесли серьезный ущерб его боеспособности: российские корабли не смогут продолжать широкое региональное патрулирование, а фактическая блокада украинских портов будет уменьшена.
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По материалам:
УНІАН
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