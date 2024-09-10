Польша ищет новые технологии для производства боеприпасов — Finance.ua

Польша ищет новые технологии для производства боеприпасов Сегодня 22:16 — Мир

Польские оборонные компании работают над приобретением новых технологий, позволяющих увеличить производство боеприпасов.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Глава Польской группы вооружений Кшиштоф Трофиняк рассказал, что Польша планирует в течение двух с половиной лет увеличить производство боеприпасов. По его словам, для этого требуются большие инвестиции и сотрудничество государственных и частных компаний.

Одним из ключевых вызовов, с которыми сталкивается польская оборонная промышленность, является отсутствие соответствующих производственных мощностей и определенных технологий. «Для создания такого потенциала нужны годы, и ситуация в Украине показала, насколько остры эти потребности», — говорится в сообщении.

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В течение следующих нескольких лет усилия польской оборонной промышленности будут направлены на наращивание производственных возможностей.

Однако развитие этих возможностей требует новых технологий. «Мы работаем над приобретением новых технологических линий. Однако следует помнить, что производство не может осуществлять одна компания — это должна быть команда, а сотрудничество в этой сфере имеет решающее значение», — подытожил глава Польской группы вооружений.

В первую очередь Польша хочет увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм, чтобы обеспечить достаточное количество боеприпасов на складах для своей армии.

«Наша цель состоит в том, чтобы иметь возможность заполнять польские склады параллельно с достижением полной, независимой возможности производить боеприпасы в Польше в течение пяти-восьми лет», — рассказал член правления Польской группы вооружений Мацей Идзик.

Спрос на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды резко возрос после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Как и многие другие союзники, Польша отправила часть своих запасов 155-х снарядов в Украину. У Польши нет мощностей для производства снарядов с нуля, поэтому она собирает их из приобретенных компонентов.

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