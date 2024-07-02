Германия направила в Украину почти две трети своего оружейного экспорта — Finance.ua

Германия направила в Украину почти две трети своего оружейного экспорта Сегодня 04:34 — Мир

В первом полугодии 2024 года немецкий экспорт оружия составил 7,48 миллиарда евро. Большинство поставок предназначено для Украины, также Берлин увеличил продажи в Саудовскую Аравию.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные немецкого Министерства экономики.

Читайте также В Германии вступает в силу новый закон о гражданстве, облегчающий возможность его получения

По состоянию на 18 июня немецкий экспорт уже достиг 60% от общего объема 2023 года, говорят в ведомстве. Годовой показатель продаж оружия может установить второй рекорд, ведь в 2023-м экспорт достиг исторического максимума в 12,2 миллиарда евро, прежде всего благодаря обязательствам перед Украиной.

Как отмечает министерство, за первые полгода почти две трети экспорта предназначались для Украины. Так, продажи оружия в первом полугодии достигли рекордного показателя в 4,88 миллиарда евро.

В рамках Фонда на инициативу по развитию потенциала безопасности Германия только в 2024 году выделила для военной помощи Украине примерно 7,1 миллиарда евро. В эту сумму входят взносы Берлина в Европейский фонд мира (EPF).

По состоянию на конец мая правительство Германии отчитывалось о выделении на военную помощь Украине примерно 5 миллиардов евро в 2023-м и около 1,6 миллиарда евро в 2022 году. Дополнительные примерно 2,9 миллиарда евро были выделены в первые два года Большой войны на поставки, которые поступят только в 2025—2028 годах.

Берлин уже поставил технику из запасов своих вооруженных сил примерно на 5,2 миллиарда евро (ориентировочная стоимость для замещения переданной техники). Также более 10 тысяч украинских военных прошли военное обучение в Германии, что стоило примерно 282 миллиона евро.

Германия является вторым по величине поставщиком оружия в Украину после США.

hromadske По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.