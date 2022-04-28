Польша хочет продлить срок выплат за украинских беженцев — Finance.ua
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Польша хочет продлить срок выплат за украинских беженцев

Сегодня 10:13Личные финансы
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Польша хочет продлить срок выплат за украинских беженцевПольша хочет продлить срок выплат за украинских беженцев
Польский Сейм одобрил изменения в Закон о специальной помощи, которые еще на 60 дней продлевают срок выплаты пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины.
Об этом сообщает Onet.pl.
Как отмечается, за такую инициативу проголосовало абсолютное большинство депутатов — 429, в то время как против было всего 10 депутатов ультраправой «Конфедерации». Перед этим по требованию «Конфедерации» Сейм рассмотрел вопрос отклонения этой инициативы, но ожидаемо не поддержал его.
Что предусматривает законопроект:
  • продление срока пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины до 120 дней. Это на 60 дней больше, чем предусмотрено действующим законодательством;
  • размер такой помощи на одного человека составляет 40 злотых (около 300 грн) в сутки;
  • законодательные изменения также предусматривают возможность контроля над этими выплатами. Правительство будет вести базу обращений по льготам, откуда эту информацию смогут получать органы местного самоуправления.
Для вступления в силу законодательные изменения должны быть одобрены Сенатом и подписаны президентом Анджеем Дудой.

Справка Finance.ua:

  • Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие, призванное увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки через Европу;
  • действующие в Польше правила, которых нет в украинских ПДД;
  • в Польше официально зарегистрировались в информационной системе PESEL 700 тыс. беженцев из Украины. Из них около 400 тыс. ищущих работу.

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По материалам: Економічна Правда
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