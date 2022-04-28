Польша хочет продлить срок выплат за украинских беженцев — Finance.ua

Польша хочет продлить срок выплат за украинских беженцев

Сегодня 10:13 — Личные финансы

Польша хочет продлить срок выплат за украинских беженцев

Польский Сейм одобрил изменения в Закон о специальной помощи, которые еще на 60 дней продлевают срок выплаты пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины.

Об этом сообщает Onet.pl.

Как отмечается, за такую инициативу проголосовало абсолютное большинство депутатов — 429, в то время как против было всего 10 депутатов ультраправой «Конфедерации». Перед этим по требованию «Конфедерации» Сейм рассмотрел вопрос отклонения этой инициативы, но ожидаемо не поддержал его.

Что предусматривает законопроект:

продление срока пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины до 120 дней. Это на 60 дней больше, чем предусмотрено действующим законодательством;

размер такой помощи на одного человека составляет 40 злотых (около 300 грн) в сутки;

законодательные изменения также предусматривают возможность контроля над этими выплатами. Правительство будет вести базу обращений по льготам, откуда эту информацию смогут получать органы местного самоуправления.

Для вступления в силу законодательные изменения должны быть одобрены Сенатом и подписаны президентом Анджеем Дудой.

Справка Finance.ua:

Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие, призванное увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки через Европу;

действующие в Польше правила, которых нет в украинских ПДД;



в Польше официально зарегистрировались в информационной системе PESEL 700 тыс. беженцев из Украины. Из них около 400 тыс. ищущих работу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.