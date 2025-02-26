Польша готовит 46-й пакет помощи Украине — Finance.ua

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Польша готовит 46-й пакет помощи Украине

Казна и Политика
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Польша готовит 46-й пакет помощи Украине
Польша готовит 46-й пакет помощи Украине
Польша готовит 46-й пакет помощи Украине, который составит более 200 миллионов евро, заявил во вторник вице-премьер-министр, глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш.
Об этом сообщает РАР.
«Сейчас мы готовим 46-ю помощь Украине, которая будет стоить более 200 миллионов евро. Это иногда больше, чем некоторые страны Европы пожертвовали за все время войны. Это 46-й взнос, и мы будем продолжать помогать, я хотел бы это подчеркнуть. Мы будем тренировать украинских солдат, и мы выполнили эту миссию. Из 80−90 тысяч солдат, подготовленных странами Европейского Союза, Польша подготовила около трети — 28 тыс. человек. Мы готовы тренироваться дальше на нашей территории. Мы являемся лидером в этой сфере», — заявил Косиняк-Камиш во вторник на открытии конференции в Сенате по случаю третьей годовщины полномасштабной агрессии россии против Украины.
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Он подчеркнул, что Польша, как страна, «была лидером в помощи», когда речь шла о военной поддержке.
«Я помню те заседания Совета национальной безопасности, когда я тогда был в оппозиции, но тогда была общность действий и оппозиции, и власти. Ни у кого не было сомнений, что надо передавать технику. Когда некоторые люди думали, что давать, смотрели на свои склады, из Польши шли танки, шла тяжелая техника, шли боеприпасы».
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Косиняк-Камиш отметил, что «относительно нашего ВВП, относительно наших возможностей, сегодня гуманитарная помощь и военная помощь находится в топе среди всех стран мира, которые оказали поддержку Украине».
Как сообщалось, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о подготовленном к отправке 46-м пакете помощи для Украины 15 января на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.
«Еще одна 46-я помощь уже готова. В ближайшее время начнутся поставки. В этот раз помощь более чем на 200 миллионов евро», — сказал Туск.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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