Польша предоставит больше терминалов Starlink для поддержки Украины — Finance.ua

Польша предоставит больше терминалов Starlink для поддержки Украины Сегодня 15:15 — Финтех и Карты

Польша увеличивает количество терминалов Starlink для обеспечения стабильной связи на фронте. Этот шаг имеет важное значение для укрепления обороноспособности Украины.

Об этом сообщает Puls Biznesu

Польша вскоре увеличит количество терминалов Starlink, предоставленных Украине для обеспечения связи в условиях войны.

Вице-премьер-министр и министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский подчеркивает, что эта услуга критически важна для укрепления обороноспособности Украины.

По состоянию на конец 2024 года Польша передала Украине 24 400 терминалов Starlink от компании SpaceX Илона Маска. В ноябре 2024 года была заказана новая партия терминалов, которые постепенно поступают в Украину.

Польша дает терминалы в долг, такой подход позволяет избежать налоговых и юридических усложнений. Терминалы обеспечивают важную связь для украинской армии на фронте. Количество меняется в зависимости от потребностей и часть терминалов была уничтожена в ходе боевых действий.

«Польша обеспечивает интернетом украинское общество и армию. Благодаря Starlink Украина успешно удерживает фронт», — отметил Гавковский.

Польская поддержка имеет особое значение: устройства, предоставленные Польшей, составляют половину работающих терминалов Starlink в Украине.

Стоимость обслуживания и закупки новых терминалов Польшей в 2024 году составила 120,66 млн злотых (свыше 1,2 миллиарда гривен), а на 2025 год запланирован расход 186,8 млн злотых (2 миллиарда гривен).

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США якобы предупредили Украину о возможном отключении Starlink в случае отказа от соглашения по ископаемым. В Польше уже отреагировали на эти слухи, заявив, что именно их страна заключила соглашение, что ставит под сомнение возможную его отмену.

Кроме того, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в Украине не прекращается работа спутникового интернета Starlink, несмотря на якобы угрозы США. Он также отметил, что на фронте активно используются альтернативные технологии.

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