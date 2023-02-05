Покупка недвижимости в Турции: сколько стоит и что нужно знать — Finance.ua

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Покупка недвижимости в Турции: сколько стоит и что нужно знать

Личные финансы
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Покупка недвижимости в Турции: сколько стоит и что нужно знать
Покупка недвижимости в Турции: сколько стоит и что нужно знать
Турция — одна из привлекательных стран мира в плане туризма и экономики. Здесь иностранцы могут не только наслаждаться комфортабельным отдыхом, но и беспрепятственно купить жилье.
Недвижимость в Турции доступна для продажи гражданам других государств независимо от их национальности или вероисповедания. Единственный важный критерий при покупке жилья в этой светской исламской стране — платежеспособность иностранного клиента.
Об этом рассказали эксперты портала flombu.
Владея жильем в Турции, стоимостью от 400 тыс. долларов, можно стать ее гражданином.
Приобрести в Турции квартиру в кредит украинцам пока не удастся в связи с войной. Впрочем, на первичном рынке этой страны можно оформить беспроцентную рассрочку оплаты за жилье до завершения строительства. Первый взнос — 30-40% стоимости апартаментов.

Недвижимость в Аланье

Курорт Аланья — один из самых живописных в Турции. Это самый оживленный муниципалитет Анталии. Благодаря высококачественной инфраструктуре Аланья является самостоятельным городом.
Уникальное географическое расположение (море, горы) и мягкие климатические условия (300 солнечных дней в году, теплая зима) обеспечивают комфортное проживание здесь в течение года. Население Аланьи — около 300 тыс., в разгар туристического сезона количество жителей возрастает до 3 миллионов.

Какие документы нужны, чтобы купить квартиру в Аланье

Куплю-продажу недвижимости в Турции преимущественно организуют агентства недвижимости. Для покупки квартиры в Аланье по документам требуется заграничный и паспорт гражданина Украины. Идентификационный код изготовляется в Турции. Документ, подтверждающий происхождение средств на покупку жилья, не требуется.
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Процедура покупки недвижимости в Турции происходит в офисе агентства недвижимости, курирующего сделку, в присутствии покупателя и продавца. Договор купли-продажи жилья заключается на двух языках.
Получить документы на приобретенное жилье может иностранец в Кадастровом управлении для оформления права собственности.

Цены на жилую недвижимость в Аланье

Особенность формирования стоимости жилой недвижимости в Аланье заключается в том, что цена на квартиру здесь зависит не от площади, как, скажем, принято в Украине или других европейских странах, а в основном:
  • этажа, на котором расположены апартаменты;
  • вида из окна;
  • локации (море, горы).
Цена на недвижимость в Турции зависит от особенностей объекта и финансовых колебаний на рынке недвижимого имущества.
Центральная часть Аланьи плотно застроена. Самое дорогое жилье — в районе пляжа Клеопатры. Здесь двухкомнатная квартира в новом комплексе первой линии будет стоить от 70 000 евро. На «вторичке» такое жилье будет стоить от 50 000 евро. Чем дальше от моря, тем квартиры в Аланье дешевле: от 50 000 евро обойдется квартира с первичного рынка и от 35 000 евро — со вторичного.
Многие иностранные покупатели предпочитают бюджетное жилье в районах Махмутлар и Авсаллар. Небольшие квартиры на ранней стадии строительства здесь стоят от 40 000 евро, а просторные апартаменты с 2 спальнями обойдутся от 70 000 евро.

Дополнительные платежи при покупке недвижимости в Турции

При покупке жилья в Аланье иностранец дополнительно оплачивает ряд сборов и услуг:
  • налог на покупку жилой недвижимости — 4% от суммы сделки;
  • комиссию за регистрацию жилья в Кадастровом управлении для оформления права собственности;
  • услуги переводчика;
  • страхование жилья. При заключении соглашения о купле-продаже обязательно страхование жилой недвижимости от землетрясений (DASK);
  • сбор за подключение воды и электроэнергии. Газа в квартирах и виллах Аланьи нет.

Оформление абонементов на водо- и электроснабжение в Аланье

Купив квартиру в Аланье, иностранец должен за свой счет подключить в помещение воду и свет.
За электроэнергию здесь платят по показателям индивидуального счетчика, установленного на общей территории жилого комплекса. Задолженность за электричество карается скорейшим отключением света. За потребленную электроэнергию можно уплатить по почте (РТТ), в банках или через Интернет-банкинг.
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Для оформления абонемента на электроэнергию граждане других стран должны предоставить следующие документы:
  • копию права собственности на жилье (ТАПУ);
  • технический паспорт;
  • ксерокопию паспорта;
  • копию документа с налоговым номером;
  • страховой полис от землетрясения;
  • копию документа, где указан серийный номер счетчика;
  • копию документа, где указана марка счетчика.
Чтобы получить право на пользование водой во вторичном жилье, от собственника из другого государства потребуются следующие документы:
  • копия ТАПУ;
  • ксерокопия паспорта;
  • копия налогового номера;
  • страховка от землетрясения;
  • копия документа, где зафиксирован номер предыдущего абонента или давняя квитанция на оплату воды.
Итак, купить недвижимость в Турции, в частности, в курортной жемчужине Аланье, довольно просто. Никаких бюрократических преград в этом процессе для иностранцев нет. В стране действует «золотое» правило рынка недвижимости: у кого деньги — потому и товар. Гражданам других стран не нужно доказывать легальность своего заработка или просить у государства разрешения на покупку жилья.
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По материалам:
Finance.ua
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