Турция вводит налог для туристов: кого и как он коснется — Finance.ua
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Турция вводит налог для туристов: кого и как он коснется

Личные финансы
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С 1 января 2023 года Турция вводит налог 2% на проживание в гостиницах, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостиницах, кемпингах и других объектах размещения.
Как сообщает Resmi gazete, на размер налога не повлияют предоставленные отелями услуги. Также сумма налога не зависит от стоимости питания, наличия бассейна, спортивных и термальных зон.
Как говорится в сообщении, от уплаты налога освободят учащихся, проживающих в общежитиях, пансионатах и кемпингах, а также представителей аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций с дипломатическим статусом.
По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, по итогам текущего года Турция ожидает 51,5 млн туристов и $46 млрд доходов от туризма. В следующем году Турция надеется принять 60 миллионов туристов.
Несмотря на войну, многие жители Украины строили планы на летний отдых в 2022 году.
За первые четыре месяца 2022 года представители туристической отрасли Украины уплатили на 18% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года. Общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, за первые месяцы войны в среднем сократилось на 10%. При этом зафиксировано, что количество юридических лиц уменьшилось на 17%, а физических — на 7%.

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По материалам:
УНІАН
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