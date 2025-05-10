Покупатели в США назвали бренды электромобилей с лучшей репутацией — Finance.ua
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Покупатели в США назвали бренды электромобилей с лучшей репутацией

Технологии&Авто
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Покупатели в США назвали бренды электромобилей с лучшей репутацией
Покупатели в США назвали бренды электромобилей с лучшей репутацией
Tesla — единственный бренд, отношение к которому потенциальные покупатели электрокаров оценивают, прежде всего, как негативное. Даже бренды типа VinFast, о которых мало кто слышал, получили лучшие результаты.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Electric Vehicle Intelligence Report (EVIR) с участием 8000 потребителей в США, пишет Electrek.

Как покупатели относятся к Tesla

На вопрос о том, какое отношение у них к Tesla, 32% участников опроса сказали, что у них «очень» или «несколько» положительное отношение, но 39% сказали, что у них «очень» или «несколько» негативное отношение.
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Негативное восприятие бренда сохранялось во всех категориях клиентов, отобранных по доходам, региону проживания и возрасту.
Это означает, что Tesla имеет общую оценку -7% и уступает малоизвестному вьетнамскому бренду VinFast.
Согласно этому опросу, падение восприятия бренда Tesla произошло довольно недавно.
На вопрос о том, как изменились взгляды на Tesla за последние 6 месяцев, 46% сказали, что их мнение не изменилось. 38% людей имели более негативное восприятие, 16% имели более положительное восприятие.
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Другие производители электромобилей (Lucid, Rivian, Polestar) оказались ближе к концу рейтинга, но также у них сравнительно низкая узнаваемость бренда. Вместо этого Tesla имела как чрезвычайно высокую узнаваемость бренда, так и негативную ассоциацию с ним.
Что касается других брендов, по иронии судьбы, лучшим брендом электромобилей стала Honda, продающая в США только один электромобиль — Prologue. На втором и третьем местах — BMW и Chevrolet.
История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
НВ
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