Поиск квартиры в Польше: что учесть, чтобы сэкономить время и деньги — Finance.ua

Поиск квартиры в Польше: что учесть, чтобы сэкономить время и деньги Сегодня 17:03 — Личные финансы

Поиск квартиры в Польше: что учесть, чтобы сэкономить время и деньги

За время полномасштабной войны Польша приняла более 60 тысяч украинцев. Часть из них поселилась у знакомых, родственников и друзей, некоторые остановились в домах волонтеров. Тем не менее, сегодня все больше переселенцев пытаются найти собственное жилье, пишет портал vpolshchi.pl.

Для тех, кто только начинает самостоятельные поиски жилья, рассказываем как функционирует съем в Польше, где лучше искать квартиру и на что прежде всего обращать внимание.

На каких сайтах искать жилье

Самыми известными сайтами для поиска жилья являются:

OLX.pl. Интерфейс польской версии ничем не отличается от украинской. Как и у нас здесь можно найти жилье от владельцев и с помощью риелторов. Чтобы начать поиск, следует выбрать в фильтре желаемую цену, город, район, количество комнат.

Otodom.pl. На сайте в ленте сверху выберите рубрику «Mieszkania» или «Pokoje» в зависимости от потребности. Во второй колонке укажите «Na wynajem». Далее нужно выбрать локализацию.

Как выбрать локализацию при поиске жилья онлайн

На страницах по поиску жилья нужно сначала указать województwo, то есть область, в которой расположен город, в котором вы планируете арендовать квартиру. Польша разделена на 16 таких воеводств.

Такие города как Варшава, Радом, Плоцк, Сведлице, Легионёво входят в мазовецкое воеводство (województwa mazowieckiego).

К Поморскому (województwa pomorskiego) относятся Гданьск, Гдыня, Сопот, Слупск.

Краков расположен в малопольском воеводстве.

Перемышль и Жешув — в Подкарпатском и т.д.

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Для начала следует узнать, к какому воеводству принадлежит город, в котором вы планируете поселиться. Также благодаря этому можно найти дешевле жилье, ведь чем дальше от главного города области, тем квартиры дешевле. Поэтому работающим удаленно стоит пересмотреть предложения в меньших городах. К примеру, квартира в Радоме будет стоить меньше, чем в Варшаве.

На что следует обращать внимание, выбирая квартиру

Мебель

Среди предложений есть много пустых квартир. Так что если вы не планируете покупать мебель, лучше обратить внимание на этот нюанс. Важно и то, что с большей меблированной вероятностью будет комната, а не целая квартира.

Агентства

Поиск жилья через агентства дороже, поскольку нужно будет оплатить услуги посредника. Если на фотографиях размещен водяной знак, а в описании около номера телефона указано название компании, будьте готовы переплатить.

Если же объявление будет подаваться как «prywatne», или будет указано, что квартира сдается «bezpośrednie», жилье вы будете снимать непосредственно у владельцев.

Фотографии жилья и его подробное описание

Фотографий должно быть примерно столько же, сколько и комнат в доме. Если вы ищете только комнату в многокомнатной квартире, то, кроме фотографий главного предмета аренды, должны быть изображения общих помещений, то есть ванны и кухни.

Цена аренды жилья в Польше

Чаще цена за жилье подается без czynszu, поэтому его указывают отдельно. Чинш — это оплата в жилищный кооператив. Эти деньги идут на освещение дома, ремонтные работы, лифт, уборку подъездов и вывоз мусора. Однако стоит обращать внимание, эта оплата уже учтена в цене, так как может случиться так, что аренда за месяц будет стоить приемлемую для вас цену, однако не будет включать в себя оброк, а он иногда может достигать 700 и более злотых.

Коммунальные платежи

Оплата за коммунальные услуги звучит как оплата «media». На человека в среднем выходит 100–150 злотых в месяц.

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Задаток

Залог, или польский «kaucja» чаще всего составляет сумму оплаты найма за месяц. Это определенный гарантийный платеж, который вы получите обратно, если ничего не повредите в доме. Иначе владельцы могут отчислить от задатка расходы за ущерб и вернуть вам меньшую кауцию.

Срок предупреждения о выезде из квартиры/комнаты

Период, за который вы должны сообщить владельцам, что собираетесь уехать из квартиры, называется «okres wypiwiedzenia». Очень часто он составляет месяц. То есть, если вы планируете съехать из квартиры, об этом нужно предупредить заранее. Иначе вам могут не вернуть кауцию. Условия аренды жилья в Польше

Аренда на указанное время (ma czars oznaczony) чаще всего такой договор заключается на 1-2 года. Преимущество заключается в том, что вы будете стабильно иметь жилье в течение указанного срока, однако разорвать его и уехать раньше можно будет только при указанных в документе условиях.

На неопределенный срок (na czas nieoznaczony) не предусматривается конечная дата, а срок уведомления владельца об изменении жилья чаще всего составит 3 месяца, поэтому за 90 дней до расторжения договора вы должны предупредить об этом арендодателя.

Оказиональная аренда (wynajem okazjonalny). В таком условии арендатор должен указать адрес жилья в случае расторжения сделки. То есть владелец другого жилья должен нотариально заверить, что примет вас к себе при условии выселения. Кроме того, владельцы будут иметь право в одностороннем порядке расторгнуть соглашение, если вы не будете выполнять собственные обязательства.

Телеканал 24 По материалам:

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