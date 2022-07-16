Украинских беженцев в Польше обеспечат недорогим жильем — Finance.ua

Украинских беженцев в Польше обеспечат недорогим жильем
Правительство Польши намерено обеспечить беженцев из Украины недорогим муниципальным жильем, чтобы помочь интегрировать их в польский социум.
Об этом сообщается со ссылкой на интервью министра канцелярии премьер-министра Агнэшки Сцигай Polska Agencja Pracova.
Она рассказала, что готовит проект Межведомственной стратегии для содействия в интеграции беженцев из Украины. «Стратегия предусматривает подготовку недорогого муниципального жилья. Это будет делаться совместно с местным самоуправлением», — сказала министр.
«Беженцы в Польше становятся более независимыми» — министр
Разработка стратегии находится в стадии консультаций с сообществом неправительственных организаций и органами местного самоуправления.
«Мы хотим очень быстро начать межведомственные консультации, и это вопрос нескольких недель, когда нам удастся собрать воедино стратегию и представить ее общественности», — заявила Агнешка Сцигай.
Министр сказала, что настал момент, когда те, кто бежал от войны, «начали становиться более независимыми». Чтобы это стало возможным, нужно «помочь им найти работу, а также квартиру подешевле».
По ее словам, проблема в том, что большинство беженцев осталось в больших городах, а там больше нет вариантов жилья или оно «очень дорогое».
Органы местного самоуправления будут искать возможности и вести переговоры с владельцами таких квартир, а правительство будет помогать в получении средств для их финансирования.
Ожидается, что такие квартиры будут доступны в ресурсах коммуны на несколько лет.
«В течение 5-6 лет органам местного самоуправления будет предоставлена возможность проживания на коммунальной территории», — сказала она. Министр добавила, что небольшие города «всегда открыты» для мигрантов из Украины.
Соглашение с владельцами квартир должно быть договором аренды, заключенным через агентства социального найма.
«В этот момент коммуна берет на себя обязательство по уплате арендной платы, а затем регулирует платеж в зависимости от доходов и возможностей того, кому будет выделена квартира», — отметила она.
С поиском работы помогут в небольших городах
Также беженцам помогут найти работу в небольших городах и селах, поскольку там наблюдается дефицит рабочей силы.
По словам министра, в небольших городах очень велик дефицит работников в сфере социальных услуг. Нужны сотрудники, которые помогают по дому пожилым людям, работники в домах престарелых, центрах для людей с особыми потребностями и т.д.
Она отметила, что в Польше находятся более 1,5 млн беженцев из Украины, поэтому «нужно думать о том, как они могут использовать свои ресурсы».
«Нужно думать, как сделать так, чтобы им было хорошо в наших небольших местных сообществах — местных самоуправлениях», — сказала она и добавила, что в этом отношении полное согласие всех политических сил в Польше.
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