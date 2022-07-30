Цены на аренду квартир в Польше: почему растут — Finance.ua
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Цены на аренду квартир в Польше: почему растут

Недвижимость
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В июне больше всего подорожали квартиры-студии в Гданьске, Кракове и Вроцлаве — на 40% по сравнению с прошлым годом. Это самый популярный вид арендного жилья в Польше.
Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на отчет, подготовленный сайтом Otodom по заказу портала Bankier.
Гданьск — среди самых дорогих мест, где арендная плата за месяц выросла больше всего — на 7,2%, догнав цены в Варшаве.
Больше всего цены выросли в промышленных Катовице и Лодзе, а также Люблине — ближайшем к украинской границе крупном городе. Однако средняя цена аренды в этих городах самая низкая в стране.
Причины — рост процентных ставок по кредитам, инфляция и большое количество беженцев из Украины.
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Арендная плата немного снизилась в Щецине, Познани и Быдгоще — это крупные польские города, но менее популярные и известные среди украинцев.
В среднем квартиру в Варшаве площадью 30-45 кв. можно снять за 2900-3200 злотых (22,7-25 тыс.грн.), в Гданьске — 2800-3100 злотых в месяц (22-24,2 тыс.грн).
Из-за большого потока беженцев из Украины в Польше возник дефицит на рынке аренды жилья. В начале полномасштабного вторжения количество запросов на порталах недвижимости выросло более чем на 110%. Проблема с нехваткой жилищ для беженцев стала самой острой для польских властей. В частности, потому, что большинство украинцев поселяются в крупных городах. Чиновники осознают факт чрезмерной нагрузки на крупные места и начинают вести политику расселения, поощряя украинцев переезжать в небольшие города и села, где больше возможностей найти работу без знания языка и опыта. Это позволит беженцам стать более экономически самостоятельными. Местные чиновники для этого уже создают базу жилья, которое можно отдать для беженцев, включая бесплатное.
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«Крупные польские производственные предприятия почти всегда находятся в пределах малых городов, где охотно берут на работу украинцев. Это заводы пищевой промышленности, логистические склады или сфера обслуживания. Именно в этих отраслях сейчас есть спрос на рабочую силу и украинские беженцы с начала лета активно стали интересоваться такой работой и работать, чтобы иметь возможность содержать семью. В этом случае оправдала себя практика предоставления жилья крупными агентствами по трудоустройству — когда иностранец устраивается на завод через агентство, которое предоставляет ему жилье близко к рабочему месту», — утверждает генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.
По информации Министерства семьи и социальной политики, в Польше нашли работу 358 тыс. граждан Украины, приехавших в страну после 24 февраля.

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По материалам:
Finance.ua
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