Погашения старых кредитов и выплата дивидендов в рамках валютной либерализации составляют $6 млн/день — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Погашения старых кредитов и выплата дивидендов в рамках валютной либерализации составляют $6 млн/день

Валюта
29
Погашения старых кредитов и выплата дивидендов в рамках валютной либерализации составляют $6 млн/день
Погашения старых кредитов и выплата дивидендов в рамках валютной либерализации составляют $6 млн/день
Средний объем валютных переводов, совершаемых для обслуживания старых внешних долгов и репатриации «новых» дивидендов, с начала этого этапа валютной либерализации с 3 мая по 20 июня составил $6 млн.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на полях банковского форума издания «Экономическая правда» во вторник.
«Среднедневной объем переводов валют с целью уплаты процентов по старым внешним кредитам за период с 4 мая по 20 июня составляет $2 млн в день. Среднедневной объем репатриации дивидендов в пределах лимитов составляет за этот период $4 млн в день», — сказал он.
Читайте также
Пышный добавил, что с момента внедрения этого крупнейшего пакета смягчения валютных ограничений 162 компании воспользовались возможностью выплачивать проценты по старым внешним кредитам и 118 компаний репатриировали «новые» дивиденды.
Как сообщалось, НБУ 3 мая объявил крупнейший пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны, который предусматривает отмену всех валютных ограничений для импорта работ и услуг, обеспечивающий возможность бизнеса репатриировать «новые» дивиденды, предоставляя возможность переводить средства за рубеж по лизингу и аренде.
Читайте также
Кроме того, новые шаги валютной либерализации предусматривают смягчение ограничений в части погашения «новых» внешних кредитов и процентов по «старым» внешним кредитам, а также смягчение ограничений для перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний.
В целом по 2024 году Нацбанк оценивал стоимость пакета валютной либерализации в размере до $5,5 млрд.
Finance.ua запустил бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю прямо на ваш почтовый ящик!
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.