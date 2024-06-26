Погашения старых кредитов и выплата дивидендов в рамках валютной либерализации составляют $6 млн/день — Finance.ua

Погашения старых кредитов и выплата дивидендов в рамках валютной либерализации составляют $6 млн/день Сегодня 15:15 — Валюта

Погашения старых кредитов и выплата дивидендов в рамках валютной либерализации составляют $6 млн/день

Средний объем валютных переводов, совершаемых для обслуживания старых внешних долгов и репатриации «новых» дивидендов, с начала этого этапа валютной либерализации с 3 мая по 20 июня составил $6 млн.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на полях банковского форума издания «Экономическая правда» во вторник.

«Среднедневной объем переводов валют с целью уплаты процентов по старым внешним кредитам за период с 4 мая по 20 июня составляет $2 млн в день. Среднедневной объем репатриации дивидендов в пределах лимитов составляет за этот период $4 млн в день», — сказал он.

Пышный добавил, что с момента внедрения этого крупнейшего пакета смягчения валютных ограничений 162 компании воспользовались возможностью выплачивать проценты по старым внешним кредитам и 118 компаний репатриировали «новые» дивиденды.

Как сообщалось, НБУ 3 мая объявил крупнейший пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны, который предусматривает отмену всех валютных ограничений для импорта работ и услуг, обеспечивающий возможность бизнеса репатриировать «новые» дивиденды, предоставляя возможность переводить средства за рубеж по лизингу и аренде.

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Кроме того, новые шаги валютной либерализации предусматривают смягчение ограничений в части погашения «новых» внешних кредитов и процентов по «старым» внешним кредитам, а также смягчение ограничений для перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний.

В целом по 2024 году Нацбанк оценивал стоимость пакета валютной либерализации в размере до $5,5 млрд.

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