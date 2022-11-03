Погашение кредита: от чего зависит сумма ежемесячного платежа — Finance.ua

Погашение кредита: от чего зависит сумма ежемесячного платежа
Схема погашения кредита — принципиальное условие кредитного контракта. От этого условия зависит сумма ежемесячного платежа.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Какие есть типы погашения кредитов:
1. Классическая схема погашения долга предполагает начисление процентов на остаток тела кредита. Поэтому в начале срока погашения кредита размеры платежей выше, но постепенно уменьшаются с каждым новым периодом.
2. Аннуитетная схема предусматривает погашение кредита равными частями в течение всего срока погашения кредита. Особенность таких уплат в том, что в начале финансовое учреждение закладывает в них в основном проценты за пользование кредитом и только ближе к концу срока — тело кредита. Поэтому в случае досрочного погашения кредита клиент финансового учреждения должен выплатить большую часть тела, поскольку проценты «наперед» уже были погашены.
Если финансовое учреждение нарушило ваши права, обращайтесь в Национальный банк Украины. Как можно обратиться в Национальный банк Украины:
- написать в чат-бот «НБУ Контактный центр» в мессенджерах (вайбере или телеграме);
- позвонить в контакт-центр — 0 800 505 240;
- заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ по ссылке.
Справка Finance.ua:
- самостоятельная проверка кредитной истории может предотвратить некоторые неприятные ситуации;
- средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2022 г. в национальной валюте составили 36,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 13,0 п.п.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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